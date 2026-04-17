Đoạn video gần 1 phút ghi lại màn rước dâu bằng cano trên sông nước miền Tây thu hút hơn 500 nghìn lượt xem và gần 20 nghìn lượt “thả tim” chỉ sau 2 ngày đăng tải.

Khoảnh khắc dàn cano rẽ sóng đi đón dâu khiến người xem ấn tượng: Nguồn: Nam Flycam

Khoảnh khắc 4 chiếc cano lướt trên sông chở cô dâu - chú rể cùng đoàn rước dâu, hai bên sông là hai rặng cây xanh mát, tạo nên khung cảnh ấn tượng, sinh động, khiến người dùng mạng trầm trồ.

Theo tìm hiểu, cô dâu, chú rể trong màn rước dâu ấn tượng là Lý Chí Thiện (SN 1997) và Mai Bão Truyền (SN 2004). Cặp đôi cùng quê Cà Mau, hai nhà cách nhau khoảng 70km.

Chí Thiện cho hay, đám cưới của anh được tổ chức vào tháng 1/2026 nhưng mới đây, đoạn video rước dâu bằng cano mới được đăng tải trên mạng xã hội. Anh không ngờ, video rước dâu lại thu hút sự quan tâm và được chia sẻ rộng rãi như vậy.

Trong ngày cưới, Thiện quyết định rước dâu bằng cano vì nhiều lý do. Anh cho biết, gia đình có người làm dịch vụ cano, sẵn sàng cho anh mượn phương tiện này để đi đón dâu.

Chí Thiện có màn đón dâu đáng nhớ. Ảnh: NVCC

Thêm nữa, với vị trí và khoảng cách hai nhà, việc di chuyển bằng đường sông thuận tiện hơn đường bộ. Quãng đường sông khoảng 40km, thời gian di chuyển khoảng 1 giờ đồng hồ bằng cano. Trong khi đó, quãng đường bộ khoảng 70km, di chuyển bằng ô tô mất khoảng 2 giờ đồng hồ.

“Hai nhà chúng tôi đều cách bờ sông không xa, chỉ cần 1 chuyến cano chạy thẳng là có thể đến nơi. Đón dâu bằng cano sẽ nhanh và tiện hơn.

Quan trọng nhất, tôi muốn làm điều gì đó đặc biệt trong ngày vui của mình nên quyết định rước dâu bằng đường sông”, Thiện chia sẻ.

Hôm đó, Thiện dùng 4 chiếc cano, cùng 20 người nhà trai sang nhà gái đón dâu. Lộ trình cụ thể là: xuất phát từ sông Bảy Háp, đi ngang chợ Cái Keo, sông Cái Keo, sau đó ra sông Cửa Lớn và cập bến nhà cô dâu. Đoạn đường trở về, cô dâu - chú rể cùng đoàn 50 người rước dâu đi theo lộ trình ngược lại để về nhà trai tổ chức lễ thành hôn.

“Trên cano trang bị áo phao đầy đủ, mọi người cũng mặc áo phao cẩn thận. Chỉ trong khoảng 2-3 phút quay video và chụp ảnh, mọi người mới cởi áo phao ra để có hình ảnh đẹp”, Thiện cho biết thêm.

Chí Thiện cho hay, với một số người trong đoàn, đây là lần đầu tiên họ được trải nghiệm rước dâu bằng cano nên rất vui vẻ, phấn khởi. Bản thân anh cùng cô dâu cũng hạnh phúc khi có kỷ niệm đáng nhớ trong ngày trọng đại.

“Quan khách dành nhiều lời khen cho màn rước dâu của mình. Có người còn nói vui ‘tầm này thì siêu xe chỉ còn là cái tên’”, Thiện cười chia sẻ.

Cặp đôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ảnh: NVCC

Chí Thiện và Bão Truyền quen biết nhau trong một dịp đi ăn với hội bạn chung. Từ cái nhìn đầu tiên, thấy cô nàng xinh đẹp, hoạt bát, Chí Thiện đã thầm cảm mến. Anh quyết tâm theo đuổi và cưới cô làm vợ.

Hiện tại, cặp đôi sống và làm việc tại Vũng Tàu (nay là TPHCM). Họ có cuộc hôn nhân hạnh phúc và mới đây vừa đón nhận tin vui sắp có thêm thành viên mới.