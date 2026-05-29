Kết duyên sau một lần bỏ lỡ

Hải Hậu (28 tuổi, quê ở Sơn Tây, Hà Nội) từng không biết Na Uy nằm ở đâu trên bản đồ. Khi đọc được bài viết của một người bạn về cuộc sống tại đây, chị quyết định nộp hồ sơ xin học bổng.

Năm 2021, chị giành được học bổng thạc sĩ tại Trường Kinh doanh BI Na Uy sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của trường Đại học Ngoại thương.

Cặp đôi nên duyên sau một lần lỡ nhau

Năm năm sống, học tập và làm việc tại Na Uy, Hậu có nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Càng bất ngờ hơn, nơi đây đã kết duyên cho chị với một chàng trai Na Uy gốc Việt - Philip Thảo (lập trình viên) để rồi xây đắp nên chuyện tình ngọt ngào và lãng mạn.

Tháng 7/2023, sau khi nộp xong luận văn thạc sĩ, Hậu thử dùng ứng dụng hẹn hò. Ở ứng dụng này, chỉ phụ nữ mới được nhắn tin trước và nếu đối phương không phản hồi trong 24 giờ thì lượt kết nối bị hủy.

Ấn tượng với hồ sơ của Philip, Hậu chủ động nhắn tin nhưng anh không hồi đáp. Cặp đôi bỏ lỡ nhau.

Vài ngày sau, khi lướt ứng dụng, Hậu bất ngờ thấy hồ sơ của Philip hiện lên một lần nữa. Tuy nhiên, vì đã lỡ nhau nên Hậu không nhắn tin thêm. Nào ngờ, sau 24 giờ, lượt kết nối vẫn chưa bị vô hiệu hóa.

Thì ra, Philip đã dùng một tính năng nâng cao để kéo dài thời gian kết nối. Nhận ra điều đó, Hậu một lần nữa chủ động nhắn tin cho anh chàng.

“Khi kết nối được với nhau anh giải thích rằng, lần trước anh không kiểm tra điện thoại nên vô tình bỏ lỡ tôi. Để tìm lại tôi, anh đã tạo một hồ sơ mới trên ứng dụng và nhờ đó, chúng tôi tìm thấy nhau thêm lần nữa”, Hậu kể.

Hải Hậu trân trọng người bạn đồng hành

Cuộc hẹn hò đầu tiên nhanh chóng được xác nhận. Ngay lần đầu gặp gỡ, họ đã ấn tượng với sự thông minh, chững chạc của đối phương. Riêng Hậu thích cách phát âm tiếng Việt rất dễ thương của Philip.

Tình yêu của cặp đôi không phải “sét đánh” nhưng họ có những cảm xúc và rung động đầu tiên. Chính những rung động ấy đã tạo động lực cho họ kiên nhẫn tìm hiểu, kết nối và đến một ngày, thực sự trở thành chỗ dựa của nhau.

Hậu kể, hành trình tìm việc ở Na Uy của chị không hề dễ dàng. Chị phải cạnh tranh với cả người bản địa lẫn bạn bè quốc tế.

Khoảng thời gian căng thẳng ấy, Philip là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của Hậu. Anh thường nấu ăn mang đến nhà cho chị để chị có thể tập trung vào chuyện tìm việc. Quan trọng hơn, anh luôn ở bên động viên mỗi khi chị bị xuống tinh thần.

“Có lần, tôi nói với anh ấy rằng ‘nếu em không tìm được việc ở Na Uy mà quyết định về Việt Nam thì sao?’, anh trả lời vui vẻ ‘ thì anh sẽ đi theo em’”, Hậu kể.

Hậu sau đó nhận được thông báo trúng tuyển ở 2 nơi. Cô chọn làm việc tại công ty về dầu khí và năng lượng tại Na Uy. Đi qua khoảng thời gian khó khăn, họ càng trân trọng nhau và biết ơn khi có một người đồng hành trân quý.

Chú rể vượt 9.000km sang Việt Nam đón dâu

Đầu năm 2025, Philip về Việt Nam ra mắt. Những trải nghiệm về Tết cổ truyền và sự tiếp đón nồng hậu của gia đình bạn gái khiến anh thêm tin tưởng vào mối quan hệ này.

Gia đình nhà trai ngồi 20 tiếng bay để sang Việt Nam dự đám cưới. Nguồn: mcthankshoang

Tháng 3/2026, cặp đôi tổ chức đám cưới tại Việt Nam. Chú rể vượt 9.000km từ thành phố Oslo (Na Uy) đến Thủ đô Hà Nội đón dâu, khoảng 40 người phía nhà trai cũng trải qua gần 20 tiếng bay sang dự đám cưới.

Đám cưới của Hải Hậu và Philip được tổ chức theo phong tục truyền thống với đầy đủ thủ tục, nghi lễ của đám hỏi và lễ thành hôn. Ngoài ra, cặp đôi còn tổ chức một buổi lễ thân mật dưới sự chứng kiến của 100 người thân, bạn bè hai bên.

“Nhà trai đã có những trải nghiệm thú vị tại đám cưới. Bạn bè người Na Uy tham gia bê tráp lễ. Họ nhận xét các tráp lễ rất nặng, được thiết kế đẹp, thể hiện được tấm lòng thành của gia đình.

Chồng tôi đặc biệt ấn tượng với phong tục cưới hỏi của người Việt. Anh cảm nhận rằng, đám cưới không chỉ là chuyện riêng của cô dâu, chú rể mà còn là dịp để hai bên gia đình gắn kết với nhau”, Hậu chia sẻ.

Dàn bê tráp "chất lượng" đến từ Na Uy

Để được đón dâu, chú rể Na Uy cùng bạn bè đã phải trải qua một thử thách dễ thương mang tên “Mỹ vị nhân gian”. Theo đó, nhà gái sẽ chuẩn bị 5 bát đồ ăn tượng trưng cho 5 vị khác nhau gồm: chanh (chua), gừng (cay), muối (mặn), kẹo (ngọt) và rượu (đắng), gợi nhớ đến câu ca dao “Tay nâng chén muối, đĩa gừng/ Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau”.

“Tất cả được giữ kín để người chơi chọn ngẫu nhiên. Các bạn của chú rể sẽ lần lượt chọn bát và phải nếm thử vị mình chọn được. Nếu ai bỏ cuộc thì chú rể phải ăn thay để ‘giải cứu’ đồng đội.

Không khí lúc đó rất vui, vừa hồi hộp vừa tò mò. Cuối cùng, chú rể và các bạn đã hoàn thành thử thách để đón được cô dâu Việt Nam”, Hậu chia sẻ.

Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi trong đám cưới tại Việt Nam

Sau tất cả, Hậu thực sự hạnh phúc và biết ơn khi người thương và gia đình đã vượt gần 9.000km sang Việt Nam để cùng chị tổ chức một đám cưới ý nghĩa, trọn vẹn như vậy. Với Hậu, đây không chỉ là một ngày vui mà còn là sự kết nối đặc biệt của hai gia đình, hai nền văn hóa.

Ảnh: NVCC