Sáng 29/9, cơn dông lốc bất ngờ quét qua tỉnh Ninh Bình khiến nhiều hộ dân chịu thiệt hại nặng nề.

Cùng ngày, đoạn video ghi lại cảnh tượng rối ren tại một đám hỏi ở xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Video ghi lại cảnh nhà trai - nhà gái chật vật đỡ tráp cưới. Nguồn: Nhung Nhung

Trong video, chú rể cùng đoàn nhà trai đem tráp lễ đến nhà gái. Cơn dông quét qua khiến rạp cưới rung lắc, cô dâu, chú rể cùng dàn bưng quả khá chật vật trong khi thực hiện nghi thức trao tráp lễ.

Đoạn clip nhận về nhiều bình luận của cộng đồng mạng: “Biết tin cơn bão số 10 đổ bộ sao gia đình không hoãn cưới? Làm đám trong thời tiết này vừa nguy hiểm, vừa mất vui”; “Tôi nằm nhà nghe gió rít từng hồi còn thấy sợ, thế mà ngoài kia mọi người vẫn tổ chức đám hỏi, đám cưới”; “Cũng nên thấu hiểu cho gia chủ. Thiệp cưới gửi đi rồi, cỗ cũng chuẩn bị xong xuôi, đâu thể nói hoãn là hoãn được”...

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, Nguyễn Thanh Thu (SN 2003) xác nhận, đoạn video được quay trong đám hỏi của cô, diễn ra sáng 29/9 tại xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình. Chú rể của Thanh Thu là Trọng Lưu (SN 2002, cùng quê).

Thanh Thu có một đám hỏi đáng nhớ. Ảnh: NVCC

Trước đó, gia đình Thu đã nghe tin về bão số 10 nhưng không thể dời lịch vì mọi khâu từ rạp cưới, cỗ bàn đều hoàn tất. “Quan trọng hơn, thiệp mời đã gửi đến từng vị khách, nên không thể nói hoãn là hoãn”, Thu chia sẻ.

Đêm trước ngày diễn ra đám hỏi, cô dâu gần như thức trắng vì lo lắng. Gia đình cô bàn tính một số phương án đối mặt với tình huống khẩn cấp nếu cơn bão số 10 ập đến bất ngờ. Riêng phần rạp cưới, gia đình đã nhờ bên đơn vị làm rạp gia cố cẩn thận để tránh tình trạng rách hay sập.

“Sáng 29/9, đúng lúc nhà trai mang lễ hỏi qua thì trận dông gió ập tới, thế nên mới có cảnh tượng như trong video. Chúng tôi cố gắng thực hiện mọi thứ nhanh gọn để đảm bảo an toàn cho mọi người”, Thu nói.

Thu cho hay, rạp cưới may mắn trụ vững trong cơn dông, tuy nhiên, vì gió quá lớn nên khách mời không thể ăn cỗ tại rạp mà phải di chuyển vào trong nhà. Gia đình dự kiến làm 30 mâm cỗ nhưng thực tế chỉ có khoảng 23 mâm khách đến dự.

“Vì gió lớn quá nên nhà tôi sắp mâm mời khách ở bất cứ chỗ nào có thể ngồi được, từ phòng khách, hiên nhà cho đến phòng ngủ... Mọi người thấu hiểu cho hoàn cảnh của gia đình nên ăn uống vui vẻ”, Thu cho hay.

Cô cũng biết ơn khi được họ hàng, xóm giềng hỗ trợ sắp xếp, dọn dẹp nên đám hỏi diễn ra trọn vẹn. Điều khiến cô tiếc nuối nhất là không có được bộ ảnh như ý do thời tiết khắc nghiệt.

“Tuy vậy, với vợ chồng tôi, đây là kỷ niệm đáng nhớ. Chúng tôi nói vui với nhau, sau này mỗi khi trời dông gió, hai đứa sẽ nhớ đến đám hỏi của mình”, Thu cười nói.