Trong lễ cưới ở quê nhà Vĩnh Long, chú rể người Romania nói với người vợ kém 11 tuổi rằng dù đi đâu, anh cũng luôn muốn trở về nhà. Sự ấm áp của cô đã khiến ngôi nhà thành tổ ấm của anh.

Cầu hôn trong căn nhà tuổi thơ

Lê Phan Thùy Trang (quê xã Mỹ Chánh Hòa, tỉnh Vĩnh Long) sang Canada du học năm 2020. Nơi đây đã xe duyên cho cô và người đàn ông hơn 11 tuổi tên Liviu Ciocioiu đến từ một ngôi làng bình yên ở Romania.

Họ thường nói vui với nhau: “Chúng ta đến từ hai quốc gia cách nhau gần 9.000km nhưng lại quen nhau ở một nơi không phải là quê nhà”.

Trang và Liviu nên duyên ở Canada

Liviu đến Canada định cư cùng gia đình từ năm 12 tuổi. Khi quen biết anh vào năm 2024 qua một ứng dụng hẹn hò, Trang không kỳ vọng nhiều vào mối quan hệ này.

Cô thấy anh từng trải, lại có chút đào hoa nên cho rằng, anh chưa muốn “dừng cuộc chơi”.

Tuy nhiên, càng tìm hiểu, họ càng thấy đôi bên hòa hợp. Hơn kém nhau 11 tuổi nhưng cả hai đều có điểm chung là muốn xây đắp tổ ấm nhỏ.

Liviu chân thành, khi xác định Thùy Trang là người vợ mình đang tìm kiếm thì nghiêm túc tìm hiểu và dành hết tình cảm cho cô. Sau 2 tháng quen nhau, họ chính thức hẹn hò.

Sau này, Trang về làm việc tại công ty do Liviu sáng lập. Vừa là người yêu, vừa là đồng nghiệp, họ phải học cách ứng xử khéo léo, đủ yêu thương nhưng cũng đủ văn minh để không ảnh hưởng đến công việc chung.

“Chuyện này tưởng dễ nhưng rất khó, đòi hỏi sự kiên nhẫn và thấu hiểu từ cả hai để tình cảm riêng không chi phối công việc và chuyện công việc cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ riêng”, Trang bày tỏ.

Tình yêu của họ được hai bên gia đình ủng hộ

Điều khiến Trang xúc động hơn cả là Liviu luôn chủ động tìm hiểu về gia đình và nguồn cội của cô. Anh nhiều lần ngỏ ý muốn về thăm quê Vĩnh Long để biết thêm về nơi cô sinh ra, lớn lên và những nếp sinh hoạt cô vẫn giữ khi sống xa nhà.

Tháng 1/2025, Trang đồng ý đưa anh về ra mắt gia đình. Trong dịp này, Liviu đã âm thầm bàn với gia đình Trang để cầu hôn cô lãng mạn và ý nghĩa.

“Anh chọn cầu hôn tôi ở chính căn nhà tôi sinh ra và lớn lên, ghi dấu cả tuổi thơ bình yên và tươi đẹp của tôi.

Khi anh ngỏ lời cầu hôn trước sự chứng kiến của bố mẹ và anh chị em của tôi, tôi đã xúc động không kìm nén được”, Trang nói.

Tháng 8/2026, cặp đôi tổ chức lễ cưới tại một nhà thờ ở Morani – nơi Liviu sinh ra và gắn bó suốt 12 năm trước khi sang Canada sống.

Dù xa quê đã lâu, anh vẫn muốn làm đám cưới ở nơi gắn bó suốt năm tháng thơ ấu và lưu giữ nhiều kỷ niệm với ông bà nội đã mất.

Lời nhắn nhủ xúc động

Đám cưới Vĩnh Long – quê nhà của Thùy Trang được tổ chức vào tháng 11/2026.

Vì hai gia đình ở xa nhau, ban đầu Trang định bỏ qua lễ gia tiên, chỉ tổ chức lễ cưới riêng tư tại một khu nghỉ dưỡng và đọc lời thề nguyện.

Một số khoảnh khắc ấn tượng trong lễ đón dâu của chú rể người Romania. Nguồn: Xuân Tài Tony-MC Cưới Song Ngữ

Tuy vậy, chú rể Liviu đề nghị dành buổi sáng để tổ chức lễ cưới tại tư gia của cô dâu với đầy đủ các nghi thức, phong tục truyền thống. Đây là cách anh bày tỏ sự trân trọng với bố mẹ và gia đình vợ.

Sáng 16/11, Liviu cùng bố mẹ và đội bê tráp đến nhà gái hỏi cưới.

Để bố mẹ chồng dễ theo dõi, Trang nhờ người dẫn chương trình giải thích từng nghi thức cưới, từ lúc nhà trai thưa chuyện xin dâu đến khi trao tráp, sính lễ và quà cưới.

Mẹ Liviu hào hứng khi lần đầu được dự lễ đón dâu ở Việt Nam với những nghi thức lạ lẫm. Khi con trai thưa chuyện với nhà gái, xin phép được “cưới vợ, xin dâu”, bà đã rơi nước mắt vì xúc động.

Chú rể hào hứng đi đón vợ

Tại tiệc cưới ngoài trời được tổ chức vào buổi chiều và tối, chú rể người Romania đã dành cho vợ món quà bất ngờ.

“Anh âm thầm chọn nhạc và chuẩn bị một điệu nhảy cho hai vợ chồng. Điệu nhảy truyền thống này là một phần quen thuộc trong các đám cưới ở Romania.

Tôi từng tham dự nhiều buổi sum họp và được xem điệu nhảy truyền thống này với nhịp nhạc nhanh và những bước nâng gối cao. Trong lễ cưới, anh dìu tôi theo những bước chậm hơn nhưng vẫn đủ ngọt ngào”, Trang kể.

Điều khiến cô dâu Vĩnh Long xúc động hơn cả trong hôn lễ là khi nghe chú rể đọc lời thề nguyện.

Sau rất nhiều dòng chia sẻ về tình yêu và lời hẹn ước gắn bó của hai người, anh Liviu nhấn mạnh: “Em cho anh cảm giác dù đi đâu cũng muốn về nhà. Bởi, sự ấm áp của em biến ngôi nhà thành tổ ấm”.

“Nghe đến đó, mẹ chồng tôi một lần nữa rơi nước mắt. Bà cũng chia sẻ, bà hạnh phúc khi có một nàng dâu Việt khéo léo và đảm đang”, Trang cho biết.

Cặp đôi hạnh phúc khi có hôn lễ trọn vẹn

Trước ngày cưới, Trang từng lo bố mẹ chồng khó ăn được món Việt. Tuy nhiên, nỗi lo ấy tan biến ngay trong bữa cơm đầu tiên hai bên gia đình ăn cùng nhau.

Bố mẹ chồng Trang thích hương vị đa dạng và đậm đà của những món ăn Việt, đặc biệt là hai loại bánh: bánh da lợn và bánh bò.

Sau lễ cưới, vợ chồng cô mời cha mẹ hai bên cùng đi nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng để tình cảm thông gia thêm bền chặt. Sau đó, vợ chồng cô sẽ trở lại thành phố Guelph, Canada để làm việc và vun đắp tổ ấm nhỏ.

Ảnh: NVCC