Đoạn video hơn 2 phút ghi lại cảnh nhà trai ở Thanh Hóa gánh lễ vật đi hỏi cưới, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên TikTok.

Video nhà trai gánh lễ đi hỏi cưới "gây sốt" trên mạng

Theo hình ảnh trong video, đoàn nhà trai gồm các bậc bô lão và thanh niên hộ tống chú rể đi hỏi vợ. Lễ vật gồm nhiều thứ như: trầu cau, cá, gà, dừa, bánh trái, rượu... được đặt trong những chiếc giỏ tre xinh xắn và được dàn thanh niên gánh bằng đòn tre. Cảnh tượng thú vị khiến người xem tò mò về ý nghĩa phía sau những gánh lễ vật.

“Lần đầu tôi thấy lễ vật hỏi cưới có dừa và cá, không biết ý nghĩa phía sau đó là gì?”; “Cảnh gánh lễ đã phần nào cho thấy tấm lòng và sự tôn trọng của nhà trai đối với nhà gái”; “Thời giờ nhà trai chủ yếu hỏi cưới bằng tiền, ít thấy nơi đâu còn gánh lễ vật đi hỏi cưới thế này. Giá trị văn hóa truyền thống luôn đẹp đẽ và cần được gìn giữ”... là một số bình luận của cộng đồng mạng.

Theo tìm hiểu, đoạn video được ghi lại trong lễ ăn hỏi của Bùi Văn Đức và Bùi Thị Yến Nhi (người dân tộc Mường, quê ở xã Quý Lương, tỉnh Thanh Hóa). Lễ ăn hỏi của họ tổ chức ngày 1/11 vừa qua và mới đây, đoạn video ghi lại cảnh gánh lễ đầy thú vị mới "lên xu hướng”.

Văn Đức chia sẻ với PV VietNamNet, theo phong tục truyền thống, anh và gia đình đã chuẩn bị rất nhiều lễ vật đem đến nhà gái hỏi cưới.

Những gánh lễ vật được nhà trai chuẩn bị chu đáo

Trước ngày ăn hỏi, nhà trai đem sang nhà gái 1 con lợn 80kg, 10 chai rượu, 10kg gạo nếp. “Đây là lễ vật để xin phép nhà gái cho nhà trai được dẫn họ hàng đến hỏi cưới vào ngày hôm sau. Phần lễ vật này dùng để làm cỗ thiết đãi cả 2 nhà trong đám hỏi”, Đức nói.

Vào ngày lễ chính, nhà trai tiếp tục đem sang nhà gái 8 gánh lễ vật gồm: trầu cau, cá, dừa, gạo, bánh trái... Ngoài ra, phần lễ còn có 25 triệu đồng tiền mặt và 140 chiếc bánh chưng.

Mỗi gánh lễ vật đều được nhà trai lựa chọn kỹ càng: dừa phải xanh, cau phải đều đẹp, lá trầu không rách, cá là những con to nhất trong ao và 2 con phải gần bằng nhau... Riêng 140 chiếc bánh chưng được các cô/bác có tay nghề “lão luyện” gói vuông vức và đẹp.

“Phần lễ đó không phải là nhà gái thách cưới. Đây chỉ là quà tặng thể hiện tấm lòng và sự tôn trọng của nhà trai với bố mẹ, họ hàng của cô dâu. Số tiền mặt nhà trai mang sang, nhà gái sẽ dùng để mua quà tặng 2 con, 140 chiếc bánh chưng thì đem chia cho họ hàng thay cho lời thông báo hỷ sự”, Đức cho hay.

Chú rể Thanh Hóa nghe bố mẹ giải thích, theo phong tục truyền thống, các bậc bô lão khi đi hỏi vợ cho con cháu thường giới thiệu: "Nhà tôi có vườn cau, ao cá, đàn gà...”, nên những gánh lễ vật này mang ý nghĩa là quà tặng “cây nhà lá vườn” thể hiện sự ấm áp, gần gũi giữa hai nhà.

“Thời giờ, nhiều người bỏ qua phong tục truyền thống này, khi đi hỏi vợ chỉ mang theo tiền mặt. Tuy nhiên, bố mẹ tôi muốn gìn giữ giá trị truyền thống nên làm đúng, đủ các nghi thức.

Bản thân tôi rất hạnh phúc khi ngày vui của mình giữ được nét đẹp truyền thống ấy”, Đức chia sẻ.

Văn Đức và Yến Nhi có nhiều năm tìm hiểu trước khi về chung một nhà

Trước phần lễ vật chu đáo của nhà trai, nhà gái vui mừng và trịnh trọng đón nhận. Thấy được sự vui vẻ, nhiệt tình của nhà gái, chú rể Thanh Hóa càng thêm trân trọng nét đẹp cưới hỏi truyền thống.

Văn Đức và Yến Nhi có nhiều năm tìm hiểu trước khi về chung một nhà. Đám cưới của họ dự kiến tổ chức vào tháng 12/2025.

Ảnh, video: NVCC