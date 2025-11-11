Mới đây, đoạn video 1 phút ghi lại màn rước dâu đầy gian nan của chú rể Thái Nguyên “gây sốt” cộng đồng mạng. Video thu hút gần 500.000 lượt xem, hơn 14.000 lượt “thả tim” chỉ sau 1 ngày đăng tải.

Video ghi lại màn đón dâu gian nan của chú rể Thái Nguyên. Nguồn: hienvit

Theo hình ảnh trong video, màn rước dâu chỉ có 5 người bao gồm cả cô dâu, chú rể. Cặp nhân vật chính và người thân phải đi ủng, vượt qua đoạn đường gian nan, khi thì trèo núi, khi thì lội ruộng để đưa cô dâu về nhà chồng.

Màn rước dâu đặc biệt khiến nhiều người tò mò. Người dùng mạng để lại nhiều bình luận thú vị.

Cô dâu, chú rể đi ủng lội ruộng để về chung một nhà

Theo tìm hiểu, cô dâu, chú rể trong màn rước dâu nổi tiếng là Hoàng Huy và Nông Thầm (cùng SN 2001, xã Bằng Vân, tỉnh Thái Nguyên). Đám cưới của họ được tổ chức vào ngày 3/11 vừa qua.

Hoàng Huy cho hay, anh khá bất ngờ khi màn đón dâu của mình được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Phía sau đó là câu chuyện thú vị về tục lệ quê hương.

Nhà cô dâu, chú rể cách nhau 7km. Khoảng 5h ngày 3/11, chú rể cùng 20 người của đoàn nhà trai lên đường đi đón dâu. Phương tiện rước dâu là ô tô.

Trước đó, chú rể đã được nghe nhà gái chia sẻ về một lệ lạ ở làng.

“Đường từ nhà trai sang nhà gái là đường quốc lộ, dễ đi. Tuy nhiên, đường vào nhà gái có có một tảng đá lớn. Theo tục lệ của làng, vào ngày cưới, cô dâu, chú rể không được đi qua tảng đá đó để tránh gặp điều không may.

Gần đây, khi làm đường, tảng đá đã được di chuyển đi chỗ khác nhưng vì phong tục nên người trong làng vẫn đi đường tránh.

Tôi được biết về tục lệ này từ khá lâu rồi nên không lạ lẫm. Khi nghe nhà gái phổ biến, tôi và gia đình vui vẻ, hoan hỉ làm theo bởi tất cả cũng vì hạnh phúc của hai đứa”, Huy kể.

Cặp đôi có một hôn lễ ý nghĩa và đáng nhớ

Hôm đó, trên đường đi đón dâu, đoàn nhà trai đi theo đường quốc lộ đến thẳng nhà gái, riêng chú rể phải đi đường vòng.

Khi trở ra, đoàn rước dâu tiếp tục di chuyển trên đường quốc lộ, còn cô dâu, chú rể, và vài người đại diện nhà trai, nhà gái đi bộ đường vòng.

“Hôm ấy trời mưa, đường trơn trượt nên khá khó đi. Vợ chồng tôi lội bộ khoảng 700m, có đoạn là đường núi, có đoạn là bờ ruộng. Chúng tôi phải đi ủng để tránh bị bẩn và trượt chân”, Huy chia sẻ.

Vượt qua được đoạn đường gian nan, cô dâu, chú rể lên xe hoa đã đợi sẵn ở đường lớn để về nhà trai làm lễ thành hôn. Hoàng Huy hạnh phúc khi có một hôn lễ trọn vẹn, ý nghĩa với sự hỗ trợ tận tình của hai bên gia đình.

“Với tôi, đây là một trải nghiệm thú vị khiến hôn lễ của mình thêm đáng nhớ”, chú rể Thái Nguyên nói.

Ảnh: NVCC