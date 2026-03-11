Clip màn ăn hỏi độc lạ của chú rể - cô dâu ở Thanh Hóa

Mới đây, chủ một studio tại phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ trên mạng xã hội đoạn video do anh thực hiện, ghi lại cảnh nhà trai dùng xe rùa (loại xe thường chở vật liệu xây dựng) chở sính lễ đến nhà gái trong lễ ăn hỏi, khiến nhiều người thích thú.

Anh Tuấn Anh, chủ studio, cho biết, dù làm nghề chụp ảnh cưới 15 năm nay nhưng anh chưa từng thấy đám ăn hỏi nào “độc lạ” như vậy. Được sự đồng ý của chú rể, anh đã đăng tải đoạn video lên mạng xã hội và bất ngờ khi video nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ.

Anh cho biết, đám cưới anh nhận chụp ảnh, quay phim là của cặp đôi Đăng Sơn (SN 1989) và Ngọc Phượng (SN 2005), trú tại phố Trường Xuân, xã Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Chú rể và cô dâu đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ cho buổi ăn hỏi “lạ” này và cũng trao đổi trước với anh để chuẩn bị các góc quay, góc chụp đẹp.

Nhà trai đang đi bộ sang nhà gái làm lễ ăn hỏi

Đoàn xe rùa chở sính lễ

Vợ chồng cô dâu chú rể chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi ăn hỏi này

Nhà gái đón nhận sính lễ từ nhà trai

Các bạn trẻ chụp ảnh cùng cô dâu, chú rể bên xe rùa

Sau lễ ăn hỏi là buổi rước dâu hoành tráng

Chia sẻ với VietNamNet, chú rể Đăng Sơn cho biết, sau khi học xong, anh đi xuất khẩu lao động. Đến năm 2024, khi trở về nước, anh gặp Ngọc Phượng – người ở cùng phố, hai nhà cách nhau khoảng 1km. Thấy cô gái xinh xắn, anh dần nảy sinh tình cảm.

Theo chú rể, khi tìm hiểu và quyết định đến với Ngọc Phượng, anh từng gặp rào cản vì sự chênh lệch tuổi tác. Tuy nhiên, cả hai đã vượt qua để đến với nhau.

Để chuẩn bị cho ngày ăn hỏi, hai vợ chồng đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, trong đó điểm nhấn chính là màn rước sính lễ.

“Vợ trẻ hơn khá nhiều nên tôi muốn buổi ăn hỏi có điều gì đó đặc biệt, ‘lạ’ để vợ vui. Vì quãng đường giữa hai nhà gần nên tôi nghĩ ra việc đẩy xe rùa chở sính lễ. Khi nói ý tưởng này với vợ thì được ủng hộ, sau đó hai vợ chồng cùng lên kế hoạch trang trí”, anh Sơn chia sẻ.

Theo chú rể, việc đi ăn hỏi bằng xe rùa đã được hai vợ chồng trao đổi trước với gia đình. Đến ngày ăn hỏi, vợ chồng anh thuê người cùng bạn bè trang trí. Khi xe được trang trí xong, sính lễ bày lên, nhiều người trong gia đình cũng bất ngờ vì thấy lạ và đẹp.

“Khi nhà trai sang nhà gái hôm 8/3, rất nhiều người dân trong làng ra xem. Tôi thấy rất vui và hạnh phúc. Khi đoàn nhà trai đến trước cổng nhà gái, bố mẹ vợ reo hò, cười rất vui vì không nghĩ mọi thứ lại đẹp, lạ và thú vị như vậy”, anh Sơn kể.

Anh Sơn cho biết, việc làm này chỉ đơn giản là muốn tạo niềm vui cho vợ. Anh không nghĩ khi đăng tải lên mạng xã hội lại nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ và chúc phúc của mọi người.

Vợ chồng anh cũng vừa tổ chức xong đám cưới vào ngày 10/3 và đang lên kế hoạch cho tuần trăng mật.

Video, ảnh: Studio SEO Wedding