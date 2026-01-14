Nên duyên nhờ bố mẹ mai mối

Nguyễn Văn Tiến (SN 1999) và Hoàng Thị Phượng (SN 2001) sinh ra và lớn lên trong cùng một khu phố ở Thanh Hóa, hai nhà cách nhau 200m. Tuy nhiên, từ nhỏ họ đã theo bố mẹ đi làm ăn xa, Tiến sống ở Hải Phòng, còn Phượng sống ở Hà Nội nên cả hai không quen biết nhau.

“Mỗi năm, chúng tôi theo bố mẹ về quê đôi lần vào dịp lễ, Tết nhưng không gặp nhau. Phượng lại có chị em sinh đôi, hai người giống nhau nên càng khó phân biệt.

Bố mẹ chúng tôi khá thân thiết, mỗi lần về quê đều gặp gỡ hoặc chào hỏi nhau thân tình”, Tiến kể.

Cặp đôi nên duyên nhờ được bố mẹ hai bên mai mối

Khi con trai, con gái trưởng thành, bố mẹ của cặp đôi nảy ra ý tưởng mai mối cho các con. Mỗi khi có dịp gặp gỡ, họ thường dạm ý: “Nhà tôi có cậu con trai, nhà bên có cô con gái, chúng ta kết tình thông gia”.

Vào cuối năm 2022, Tiến và Phượng mới có cuộc gặp gỡ đầu tiên trong bữa cơm tất niên của gia đình. Bữa cơm này do hai bên bố mẹ sắp xếp để hai con có cơ hội gặp nhau.

“Lúc đầu, tôi bỡ ngỡ vì không phân biệt được Phượng và người chị em sinh đôi. Sau đó, tôi để ý kỹ và thấy Phượng có gương mặt tròn đầy hơn nên không bị nhầm nữa.

Phượng thì ngược lại, rất mạnh dạn. Cô ấy 'thả thính' một câu khiến tôi giật mình: ‘Chúc anh sớm có được em’”, Tiến cười kể lại.

Sau hôm ấy, Tiến chủ động xin số điện thoại của Phượng để tiện tìm hiểu. Anh nhận ra, cô gái này không dễ theo đuổi như anh tưởng.

Sau nhiều cách trở, họ quyết định về chung một nhà

Thời gian đó, Tiến đang làm việc ở Hà Nội nên có nhiều cơ hội gặp Phượng. Anh theo đuổi cô bằng những lần ghé thăm, những buổi đưa đón và những món quà bất ngờ. Sau mấy tháng kiên trì, anh đã tỏ tình thành công.

Sau đó, Tiến có thời gian làm việc tại Hải Phòng, khiến cặp đôi rơi vào cảnh yêu xa và nảy sinh không ít vấn đề. Tuy nhiên, hai bên gia đình luôn kịp thời động viên, đứng ra hàn gắn để cả hai thêm vững tin vào mối quan hệ.

Bố Tiến cũng phân tích kỹ những thuận lợi của việc lấy vợ gần nhà, như hai bên gia đình hiểu rõ hoàn cảnh của nhau, việc đi lại dịp lễ Tết thuận tiện, sau này có con có thể nhờ cậy sự hỗ trợ từ cả hai bên bố mẹ. Nhờ đó, Tiến thêm tin tưởng vào mối duyên mà gia đình vun vén.

Chú rể đem xe mui trần đi rước dâu

Cuối năm 2025, khi tình cảm đã chín muồi, cặp đôi quyết định làm đám cưới. Hôn lễ của họ được tổ chức tại quê nhà Thanh Hóa vào ngày 29/12.

Chú rể dùng xe mui trần để đón dâu

“Đi xa bao năm nhưng quê hương vẫn là nơi gắn bó suốt đời nên chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới ở Thanh Hóa - nơi có họ hàng, làng xóm thân thiết.

Hôm hai gia đình họp mặt bàn chuyện cưới xin, bố nói một câu khiến tôi nhớ mãi: ‘Lấy vợ làng như được cầm vàng trong tay’. Tôi thấy rõ sự phấn khởi của bố mẹ khi các con nên duyên”, Tiến chia sẻ.

Hai nhà chỉ cách nhau vỏn vẹn 200m nên đám cưới của cặp đôi diễn ra trong không khí đặc biệt rộn ràng. Phần lớn khách mời hai bên đều quen biết nhau, giao lưu thân tình. Trong suốt buổi tiệc, nhà trai và nhà gái liên tục qua lại chúc tụng, nhảy nhót chung vui, tạo nên không khí náo nhiệt hiếm thấy.

Video ghi lại khoảnh khắc vui nhộn trong đám cưới của Tiến thu hút hơn 7 triệu lượt xem

Khoảnh khắc khiến Tiến nhớ nhất trong hôn lễ của mình là lúc anh cùng đoàn nhà trai đi đón dâu. Nhà trai vừa ra đến cổng đã thấy đoàn nhà gái đứng vẫy chào. Trong phút “cao hứng”, một số thành viên đoàn nhà gái nhảy múa chào đón, đoàn nhà trai cũng nhanh chóng “bắt sóng”, nhảy đáp lại.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc vui nhộn này thu hút hơn 7 triệu lượt xem và gần 300 nghìn lượt “thả tim” trên TikTok. Nhiều người bình luận, cảnh tượng vui vẻ và náo nhiệt này chỉ có ở những đám cưới gần nhà.

Dù hai nhà gần nhau, chú rể Thanh Hóa vẫn đem xe mui trần đi đón dâu.

“Cả đời cưới một lần, tôi muốn hai vợ chồng có kỷ niệm ngồi xe hoa rước dâu. Đó cũng là một cách thể hiện sự trân trọng ngày vui của mình.

Thêm nữa, chúng tôi tổ chức tiệc cưới tại nhà hàng cách nhà 3km. Tôi đón vợ về nhà rồi cùng ngồi xe hoa ra điểm tổ chức cho tiện”, Tiến kể.

Khoảnh khắc đáng nhớ trong đám cưới của cặp đôi

Chú rể Thanh Hóa có một đám cưới vui vẻ ngoài mong đợi. Trước đó, anh từng lo ngại thời điểm cuối năm bận rộn, khách mời khó có thể về dự đông đủ. Thế nhưng, hai bên gia đình vẫn tổ chức hơn 100 mâm cỗ, đón khoảng 1.000 lượt khách, có thời điểm khách đến đông tới mức thiếu chỗ ngồi.

“Tôi thực sự hạnh phúc khi có một đám cưới trọn vẹn và đáng nhớ như vậy. Có lẽ, đó sẽ là kỷ niệm đẹp theo tôi suốt cuộc đời”, Tiến bày tỏ.

Ảnh và video: NVCC