Loạt ảnh chụp lại cảnh chú rể ngoại quốc dùng dàn xe lôi chở tráp cưới đi hỏi vợ ở An Giang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng những ngày qua.

Video ghi lại những khoảnh khắc thú vị trong đám hỏi, đám cưới của Kim Ngân

Hình ảnh thú vị được đăng kèm dòng chú thích: “Rước dâu bằng xe lôi tại Tân Châu, An Giang, khi văn hóa miền Tây nhẹ nhàng đi vào ngày cưới. Xe lôi là một phần đời sống rất thật của miền Tây Nam Bộ, đặc biệt là An Giang. Hôm nay, xe lôi chở niềm tự hào của miền Tây, chở văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế”.

Hình ảnh dàn phù rể cùng tráp cưới trầu cau, bánh kẹo, hoa quả... được chở bằng dàn xe lôi tạo nên cảm giác thân thuộc, gần gũi và đậm nét văn hóa truyền thống. Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận thú vị về màn hỏi cưới độc đáo:

“Chỉ có thể là An Giang, độc đáo mà thân thương”; “Như một cách quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Cô dâu rất tinh tế”...

Dàn bê tráp cùng ngồi xe lôi đến nhà gái

Theo tìm hiểu, cô dâu – chú rể trong đám cưới thú vị là Kim Ngân (SN 1998, quê An Giang) và Herman So (SN 1996, Úc). Cặp đôi tổ chức đám hỏi và đám cưới cùng ngày tại nhà gái vào ngày 4/1 vừa qua.

Kim Ngân chia sẻ với PV VietNamNet, gia đình và bạn bè chú rể rất háo hức khi được tham dự đám cưới ở Việt Nam. Vào ngày cưới, phía chú rể có 15 người tham dự, là người thân, bạn bè đến từ nhiều quốc gia như Úc, Mỹ, Anh, Hồng Kông (Trung Quốc)...

Khung cảnh thú vị đậm nét văn hóa truyền thống

Kim Ngân là con gái út của một gia đình kinh doanh xe máy nổi tiếng ở Tân Châu (An Giang). Tuy nhiên, trong đám hỏi của mình, vợ chồng cô quyết định chọn xe lôi làm phương tiện di chuyển, chở tráp cưới... Bởi lẽ, cô muốn có một đám hỏi mang đậm văn hóa truyền thống quê hương mình.

“Trước đó, tôi chia sẻ cặn kẽ với chồng về phong tục, nghi thức cưới truyền thống của Việt Nam, về những điều cần chuẩn bị và làm trong đám hỏi và đám cưới.

Anh ấy rất hào hứng và cũng chuẩn bị chu đáo”, Ngân chia sẻ.

Đám hỏi náo nhiệt và đầy màu sắc của cô dâu An Giang

Chú rể cùng đoàn nhà trai trú tại khách sạn cách nhà gái 20km. Sáng 4/1, cả đoàn cùng di chuyển bằng ô tô đến công viên Tân Châu (cách nhà gái hơn 1km), sau đó riêng dàn 7 người bê tráp chuyển sang ngồi xe lôi di chuyển đến nhà gái.

“Dàn bê tráp gồm cả thanh niên Việt Nam và nước ngoài cùng ngồi xe lôi đến nhà gái tạo nên khung cảnh thú vị. Dù đã được giới thiệu trước nhưng nhà trai vẫn thấy lạ lẫm và tò mò về phương tiện này”, Kim Ngân nói.

Mark Chui (Úc), một người bạn của chú rể chia sẻ trải nghiệm đặc biệt của mình khi góp mặt trong dàn bê tráp:

“Tôi mặc áo dài đỏ trông rất bảnh bao, ngồi trên chiếc xe lôi cổ điển, tay bê mâm quả đầy màu sắc, được sắp xếp cầu kỳ. Cả đoàn bon bon trên đường phố, tận hưởng không khí mát mẻ và có chút rạo rực.

Không những thế, tôi còn được chứng kiến nghi thức cưới truyền thống của người Việt trong không gian rực rỡ sắc màu. Thành thật mà nói, đây là một trong những trải nghiệm đám cưới tuyệt vời nhất của tôi từ trước đến nay”.

Tại nhà gái, cô dâu – chú rể thực hiện các nghi thức truyền thống như đỡ tráp, làm lễ gia tiên, trao quà cưới, ra mắt hai bên họ hàng. Lễ cưới chính thức diễn ra vào buổi chiều và tối trong không gian lộng lẫy, trang trọng.

Lễ cưới của Kim Ngân được tổ chức theo phong cách hiện đại

Khác với đám hỏi, đám cưới của Kim Ngân được tổ chức theo phong cách hiện đại với những nghi thức mới lạ như pha trà sữa, đóng hộp rượu và đọc lời thề nguyện. Tất cả đều mang ý nghĩa vợ chồng hòa hợp, cùng nhau vun đắp hạnh phúc lâu dài.

“Đám cưới của tôi có sự tham dự của 700 khách mời. Nhà trai bất ngờ khi lần đầu thấy đám cưới đông đúc và náo nhiệt như vậy.

Riêng tôi hạnh phúc vì có một đám cưới độc đáo với sự hòa quyện giữa nét truyền thống và hiện đại”, Kim Ngân chia sẻ.

Kim Ngân và Herman quen biết nhau vào năm 2020 khi Ngân sang Úc du học. Cô gái An Giang có chuyện tình đầy thú vị với chàng trai Úc có tính cách khác biệt.

“Tôi yêu thích sự trưởng thành của anh ấy nên chủ động kết bạn, làm quen. Sau thời gian dài tìm hiểu, chúng tôi đủ yêu thương và tin tưởng để về chung một nhà”, Ngân chia sẻ.

Ảnh: Hoàng Phương - The M.O.B Media