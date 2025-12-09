Đoạn video ghi lại màn múa võ đầy uy dũng của bố cô dâu cùng nhóm bạn trong đám cưới ở Hà Tĩnh, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng những ngày qua.

Bố cô dâu múa quyền Karate trong đám cưới con gái. Nguồn: Bình Phạm

Trong video, bố cô dâu cùng nhóm bạn 10 người thể hiện một bài quyền Karate với những động tác chuyên nghiệp, vững chãi, thể hiện sự mạnh mẽ, khí phách và tinh thần võ đạo.

Tiết mục múa võ được đặt trong bối cảnh đám cưới rộn ràng tạo nên cảm xúc đặc biệt, có phần lạ lẫm.

Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận hài hước về tiết mục thú vị của bố cô dâu: “Nhà gái cỡ này thì chàng rể cứ ‘liệu cơm gắp mắm’”; “Lần đầu thấy có người biểu diễn võ thuật trong đám cưới, vừa lạ lại vừa hay”...

Theo tìm hiểu, tiết mục múa võ được thể hiện trong lễ vu quy của cô dâu Anh Thư (quê Hà Tĩnh) vào ngày 30/11 vừa qua. Đây là ý tưởng của ông Phạm Bình (50 tuổi, quê Hà Tĩnh) – bố cô dâu.

Ông Bình chia sẻ với PV VietNamNet, gia đình ông có truyền thống học và dạy môn võ Karate. Ông đã có hơn 30 năm luyện tập và 6 năm làm huấn luyện viên Karate. Con gái đầu (cô dâu) và con gái út của ông cũng theo học bộ môn này.

“Ngày cưới con, tôi muốn thể hiện một bài quyền góp vui, một phần thể hiện được tinh thần thượng võ của gia đình nên nhờ các thầy trong Hiệp hội Karate Hà Tĩnh hỗ trợ. Mọi người nhiệt tình ủng hộ. Tiết mục này được giữ kín đến phút cuối cùng để tạo bất ngờ cho cô dâu và quan khách”, ông Bình chia sẻ.

Ông Bình (ngoài cùng bên phải) trong đám cưới của con gái

Bài quyền ông Bình và nhóm bạn thể hiện trong đám cưới có tên là Tekki Shodan. Trong đó, Tekki có nghĩa là “ngựa sắt”, hình tượng người luyện võ đứng vững ở thế Kiba-dachi (thế ngựa) như một con chiến mã bọc sắt, bất động trước mọi tấn công; shodan là trình độ ban đầu.

Triết lý của bài quyền này là dạy người luyện võ Karate giữ vững lập trường dù bị bao vây tứ phía, bình tĩnh, kiên định như chiến mã bọc sắt giữa chiến trường; biết dùng sức mạnh từ bên trong thay vì chỉ dựa vào bước chân di chuyển.

“Ý nghĩa bài quyền cũng chính là điều tôi muốn nhắn nhủ đến con gái: ‘Cuộc sống không tránh khỏi lúc sóng gió. Dù bị dồn vào chân tường thì con vẫn vững vàng như ngựa sắt, dùng một đòn phản công để kết thúc mọi cuộc tấn công từ 4 phương, 8 hướng’”, ông Bình chia sẻ.

Cô dâu Anh Thư rất bất ngờ trước món quà đặc biệt của bố và các huấn luyện viên Karate.

“Tiết mục phải nói là độc lạ nên không chỉ tôi mà mọi người có mặt tại hôn lễ đều bất ngờ. Tôi hạnh phúc khi đám cưới của mình có một tiết mục đặc sắc, để lại ấn tượng với người xem trực tiếp và những ai xem được màn múa võ trên mạng xã hội”, Anh Thư chia sẻ.

Trước những bình luận hài hước của cộng đồng mạng liên quan đến chú rể và phía nhà trai, ông Bình nói: “Chuyện mọi người nói tôi múa võ để răn đe con rể là nói vui thôi. Con rể từ lâu đã biết truyền thống học và dạy võ của gia đình tôi, cũng rất vui vẻ, ủng hộ điều này.

Là bậc cha mẹ, tôi chỉ mong các con yêu thương, nhường nhịn nhau, vun vén cuộc hôn nhân hạnh phúc”.