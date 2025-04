Ngày 15/4, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Nguyên Khang (43 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) 10 năm tù về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Theo cáo buộc, ngày 2/6/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình nhận được phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm về các tài khoản facebook "Do Nguyen Khang", "Do Than" và "Góc Nhìn Đa Chiều" phát tán các bài viết có dấu hiệu xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đỗ Nguyên Khang là người tạo lập, quản trị các trang nêu trên.

Trong khoảng thời gian từ ngày 16/5/2020-15/6/2023, Khang soạn thảo, đăng, chia sẻ, phát tán 99 bài viết trong đó có 18 bài viết có các nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự lãnh tụ, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng Việt Nam; có thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước

Tại phiên tòa, Khang thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Khang khai, những bài viết này là do bị cáo tự nghĩ ra hoặc thu thập tài liệu không chính thống, chưa được kiểm chứng trên các trang mạng xã hội của các cá nhân khác nhau trong và ngoài nước. Sau đó, Khang đăng tải trên các tài khoản Facebook của mình với chế độ công khai để mọi người có thể đọc, bình luận và chia sẻ.

Cũng theo lời khai của bị cáo, hoạt động này là do bị cáo tự thực hiện, không nhận sự chỉ đạo, tài trợ lợi ích vật chất, tiền bạc từ các tổ chức, cá nhân chống đối trong và ngoài nước.