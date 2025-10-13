Doanh nhân Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần công nghệ James Boat, còn là một người có tình yêu cà phê cháy bỏng.

Là một người con xa quê hương với bao nhiêu năm lập nghiệp ở đất nước xa xôi, doanh nhân Nguyễn Kim Sơn đã trải qua bao nhiêu thăng trầm ở nơi xa xứ.

Doanh nhân Nguyễn Kim Sơn - người có tình yêu cà phê cháy bỏng - nhà sáng lập Toninni Caffè. Ảnh NVCC

Vào năm 1997, ông Nguyễn Kim Sơn là đại diện Công ty Sigma Engineering (Cộng hòa Séc) đã có chuyến công tác tới 10 tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Chuyến đi ấy - giữa bối cảnh Việt Nam đang chuyển mình mở cửa để lại trong ông ký ức sâu đậm và một nỗi day dứt không nguôi. Sau bao nhiêu năm xa quê hương, ông luôn luôn trăn trở: Làm sao đưa được nông sản của Việt Nam ra nước ngoài?

Sau nhiều năm nghiên cứu, ông đã cho ra đời đứa con tinh thần với tên gọi Toninni Caffè. Là người đam mê cà phê bất tận nên ông đã nghiên cứu, cho ra thị trường nhiều mẫu cà phê đa dạng, phong phú rất phù hợp cho người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn.

Ông Nguyễn Kim Sơn và Chủ tịch Công ty Trabattoni Metteo Nigra bên chiếc máy rang cà phê sử dụng công nghệ rang củi truyền thống. Ảnh NVCC

Đó không chỉ là sản phẩm cà phê theo tiêu chuẩn Ý mà còn là sự kết hợp giữa tinh hoa công nghệ châu Âu và nguyên liệu Việt Nam. Hiện nay, Toninni Caffè không chỉ vươn xa ở các nước, vùng lãnh thổ ở Châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)), khu vực Châu Âu (Cộng hòa Séc, Đức, Hà Lan…), mà còn đang triển khai mạnh mẽ ở thị trường Italia, Vương quốc Anh.

Ở Việt Nam, ngoài hệ thống phân phối nhượng quyền rộng khắp cả nước, Toninni Caffè là sự lựa chọn ngoại giao của nhiều cơ quan, đơn vị.

Người kể câu chuyện của đất nước mình bằng hương vị

Điểm đặc biệt làm nên khác biệt của Toninni Caffè chính là công nghệ rang củi truyền thống Ý được lập trình điện tử của hãng Trabattoni - một thương hiệu danh tiếng có lịch sử từ năm 1910 tại thành phố Lecco (Italia). Đây là công nghệ được ông Sơn mang về sau nhiều năm nghiên cứu và hợp tác quốc tế.

Ông Nguyễn Kim Sơn cùng các đối tác Hàn Quốc. Ảnh NVCC

Trong nhà máy của Toninni, những lò rang bằng củi hoạt động đều đặn, mùi cà phê tạo nên thứ hương rất “đời”. Nhưng ẩn sau vẻ thủ công ấy lại là cả một hệ thống lập trình tự động tinh vi, nơi từng mẻ rang được kiểm soát chính xác về nhiệt độ, độ ẩm và thời gian.

“Cà phê phải được tôn trọng như một tác phẩm. Chỉ khi giữ đúng linh hồn hạt cà phê, ta mới có thể kể câu chuyện của đất nước mình bằng hương vị”, ông Sơn nói.

Toninni Caffè được các đối tác Hàn Quốc yêu thích. Ảnh NVCC

Toninni Caffè được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cà phê Ý, nhưng sử dụng 100% nguyên liệu cà phê nhân xanh của Việt Nam. Mỗi hạt cà phê được tuyển chọn từ vùng đất Tây Nguyên - nơi khí hậu và thổ nhưỡng tạo nên hương vị đặc trưng rồi được xử lý bằng quy trình nghiêm ngặt để đạt đến độ tinh khiết, cân bằng.

Khát vọng mang hạt cà phê Việt vươn xa

Hai mươi năm gắn bó với nghề, ông Sơn không chỉ muốn làm cà phê ngon, mà còn muốn xây dựng hệ giá trị bền vững cho người nông dân Việt Nam. Toninni Caffè hợp tác trực tiếp với các hộ trồng cà phê, hướng dẫn quy trình canh tác sạch, thu mua với giá cao hơn thị trường, đảm bảo lợi ích công bằng.

Ông Nguyễn Kim Sơn chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ bán cà phê, chúng tôi kể câu chuyện của lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh Việt Nam qua từng tách cà phê”.

Ông Nguyễn Kim Sơn và Trung tá Martin Koupal, Tùy viên Quốc phòng Đại sứ quán CH Séc. Ảnh NVCC

Nhìn lại hành trình hơn ¼ thập kỷ, ông Nguyễn Kim Sơn không giấu niềm tự hào, nhưng vẫn giữ phong thái điềm đạm của người làm nghề lâu năm. Ông nói: “Cà phê là thứ dạy tôi kiên nhẫn. Để rang được mẻ cà phê chuẩn, phải biết chờ. Làm thương hiệu cũng vậy - phải đủ tình yêu và đủ thời gian”.

Từ một chuyến đi công tác năm 1997 đến quyết định trở về, rồi hành trình dài của Toninni Caffè hôm nay, tất cả như một vòng tròn khép lại - nơi hạt cà phê Việt Nam được nâng tầm cùng phong cách Ý, nhưng vẫn giữ trọn linh hồn Việt. Và với ông Nguyễn Kim Sơn, đó không chỉ là thành công của một thương hiệu, mà là cách ông trả ơn quê hương bằng chính niềm tin và bàn tay của mình.

