Thống kê của Cục Hải quan cho thấy, trong 7 tháng năm nay, khối lượng cà phê xuất khẩu chỉ tăng nhẹ 7,4% nhưng giá trị lại tăng mạnh 64,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu 1,06 triệu tấn cà phê các loại, thu về gần 6 tỷ USD chỉ trong 7 tháng. Đây là con số cao chưa từng có trong lịch sử ở ngành hàng thế mạnh này của nước ta.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân 7 tháng ước đạt 5.672,2 USD/tấn, tăng 53,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Thặng dư thương mại cà phê trong 7 tháng đạt 5,78 tỷ USD, tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, xuất khẩu cà phê lập kỷ lục nhờ giá cà phê thế giới tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu thắt chặt, cùng với sự phục hồi nhu cầu từ các thị trường lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đầu tư công nghệ chế biến, truy xuất nguồn gốc và tận dụng hiệu quả các FTA góp phần nâng cao giá trị gia tăng và mở rộng thị trường.

Đức, Italia và Tây Ban Nha vẫn là 3 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam. Trong đó, Đức đã chi ra 871 triệu USD để mua gần 159.000 tấn cà phê. So với cùng kỳ năm ngoái, giá trị xuất khẩu cà phê sang thị trường Đức tăng vọt 103,5%.

Xuất khẩu cà phê sang Italia đạt 450 triệu USD, sang Tây Ban Nha đạt 444 triệu USD, hai thị trường này ghi nhận mức tăng lần lượt là 52% và 62,6%.

Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê sang thị trường Mexico đạt 172 triệu USD, tăng đột biến 8.953% (gấp gần 91 lần) so với con số 1,9 triệu USD của cùng kỳ năm 2024.

Người nông dân trồng cà phê Tây Nguyên lại chuẩn bị cho một vụ thu hoạch mới. Ảnh: Nguyễn Huế

“Trong 6 tháng đầu năm nay, sản lượng cà phê xuất khẩu bằng với cùng kỳ năm ngoái, nhưng doanh thu lại đạt 550 triệu USD - con số cao kỷ lục của doanh nghiệp”, ông Lê Đức Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak), nói với PV VietNamNet.

Theo ông, kim ngạch xuất khẩu ngành cà phê 7 tháng năm 2025 vượt cả năm 2024 là nhờ các hợp đồng mà doanh nghiệp ký từ cuối năm ngoái. Thời điểm đó, giá cà phê thế giới ở mức cao kỷ lục lịch sử do sản lượng bị thâm hụt, trong khi nhu cầu lại tăng.

Hơn nữa, trong 10 năm trở lại đây, quy trình sản xuất cà phê của Việt Nam được cải tiến nên chất lượng robusta ngày càng tốt hơn. Trên thị trường thế giới, các nhà rang xay luôn dành ưu tiên số 1 cho robusta của Việt Nam khi chọn mua. Nhờ đó, giá cà phê này của nước ta cũng cao hơn hàng cùng loại của các nước khác.

Bên cạnh đó, dòng cà phê đặc sản, cà phê chế biến sâu cũng được doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, góp phần gia tăng kim ngạch của ngành hàng này, ông Huy chia sẻ.

Với đà xuất khẩu như hiện nay, Chủ tịch Simexco Daklak tính toán, niên vụ cà phê 2024-2025 (từ tháng 10/2024 kéo đến tháng 9/2025) xuất khẩu cà phê có thể đạt gần 8 tỷ USD.

Tuy nhiên, giá cà phê trong nước đang biến động mạnh, có thời điểm giảm xuống dưới 100.000 đồng/kg do nguồn cung tăng từ Brazil và Indonesia vào vụ thu hoạch. Do đó, các doanh nghiệp cũng đối mặt với nhiều rủi ro trong mua bán, ông Huy cho hay.

Những tháng còn lại của năm, dù còn áp lực bởi chính sách thuế đối ứng mới của Mỹ nhưng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo xuất khẩu cà phê vẫn duy trì đà tăng nhờ nguồn cung được cải thiện và nhu cầu toàn cầu tiếp tục khởi sắc.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025/26 dự kiến đạt kỷ lục 178,7 triệu bao (bao 60kg). Riêng Việt Nam được dự báo đạt 1,85 triệu tấn, tăng gần 7% và là mức cao nhất trong 4 năm. Tiêu thụ toàn cầu cũng lập đỉnh mới với khoảng 169,4 triệu bao.