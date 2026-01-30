Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) bị đề nghị 15-17 năm tù về tội Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

​Cùng hai tội danh trên, Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) bị đề nghị 17-19 năm tù. Lê Văn Tình (cựu Phó Giám đốc Công ty Sơn Lâm) bị đề nghị mức án 7-9 năm tù.

​Đối với nhóm nhận hối lộ, VKS đề nghị tuyên phạt Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM) từ 15-17 năm tù. Thân Đức Lại (cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang) bị đề nghị 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù.

Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại tòa. Ảnh: CTV

Cáo trạng xác định Phạm Văn Cách đã đưa hối lộ tổng cộng hơn 70 tỷ đồng cho các cá nhân có thẩm quyền. Mục đích để Công ty dược Sơn Lâm không bị gây khó khăn khi cung cấp thuốc vào các bệnh viện và trung tâm y tế.

Trong đó, Huỳnh Nguyễn Lộc đã nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng từ Phạm Văn Cách. Bị cáo Lộc đã lợi dụng chức vụ Viện trưởng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp ký kết hợp đồng mua thuốc BHYT.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Ở hành vi lừa đảo, Nguyễn Mạnh Quyền bị cáo buộc chủ mưu cấu kết với Phạm Văn Cách chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của BHXH tỉnh Bắc Giang. Quyền cũng chỉ đạo đưa hối lộ 700 triệu đồng cho Thân Đức Lại để được giải ngân vốn.

Ngoài các bị cáo đầu vụ, 18 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ của 13 bệnh viện và trung tâm y tế khác bị đề nghị mức án từ 2 đến 13 năm tù.

VKS ghi nhận các bị cáo đã nộp lại toàn bộ hoặc phần lớn tiền hưởng lợi. Nhiều người có nhân thân tốt hoặc chỉ làm theo chỉ đạo nên được đề nghị mức án nhẹ hơn khung hình phạt cao nhất.