Theo quyết định của TAND TP Hà Nội, ngày 25/12 tới, 23 bị cáo trong vụ án tham nhũng trong lĩnh vực y tế, bảo hiểm xã hội (BHXH) xảy ra trên nhiều tỉnh, thành phố sẽ được đưa ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Đây là vụ án tham nhũng trong lĩnh vực y tế, BHXH xảy ra trên nhiều tỉnh, thành phố từ Bắc đến Nam, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, hoạt động tội phạm diễn ra từ năm 2015 đến nay mới bị phát hiện.

Tuy nhiên, phiên tòa sẽ không được diễn ra như dự kiến, do Thẩm phán chủ tọa phiên tòa gặp vấn đề về sức khỏe. Tòa chưa ấn định ngày mở lại phiên xét xử.

23 bị cáo trong vụ án này bị truy tố về các tội "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong đó, ông Nguyễn Mạnh Quyền (Tổng Giám đốc Công ty LanQ) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ông Phạm Văn Cách (Chủ tịch HĐQT Công ty dược Sơn Lâm) bị truy tố về tội Đưa hối lộ.

Ông Phạm Văn Cách.

Theo cáo buộc, với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty LanQ, ông Nguyễn Mạnh Quyền chủ mưu, cấu kết với ông Phạm Văn Cách dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của BHXH tỉnh Bắc Giang (cũ) và của người dân cùng chi trả.

Để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Công ty LanQ, ông Quyền đã chỉ đạo kế toán trưởng nhiều lần đưa hối lộ, số tiền 700 triệu đồng, cho cựu Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang Thân Đức Lại. Ngoài ra, quá trình Công ty dược Sơn Lâm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc vào một số bệnh viện, trung tâm y tế, theo yêu cầu của các cá nhân có thẩm quyền, ông Cách đã đưa hối lộ hơn 70 tỷ đồng để không bị gây khó khăn.

Trong vụ án này, ông Huỳnh Nguyễn Lộc, với vai trò là Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM, là người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại Viện đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng từ ông Phạm Văn Cách.

Việc nhận hối lộ của ông Lộc được xác định là để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty dược Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc vào Viện Y dược học dân tộc TPHCM.

Cáo trạng xác định, với vai trò là Giám đốc, người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên, bà Trương Thị Thu Hương đã nhận hối lộ hơn 10 tỷ đồng từ ông Phạm Văn Cách trong quá trình bệnh viện ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc của Công ty dược Sơn Lâm...

Tại cơ quan điều tra (CQĐT), ông Phạm Văn Cách và hai người khác khai đã đưa tiền ''hoa hồng'' cho 97 cá nhân ở nhiều bệnh viện, trung tâm y tế. Tuy nhiên, theo CQĐT, chỉ có lời khai của 3 người trên mà không có tài liệu chứng cứ nào khác. Quá trình điều tra cũng không phát hiện dấu hiệu vi phạm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Do đó, không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với 97 cá nhân này.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền và hai người khác khai đã đưa 40 triệu đồng cho một lãnh đạo Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế để nhờ ông này ký văn bản tạo điều kiện cho Công ty LanQ được tự tổ chức đấu thầu năm 2019. Tuy nhiên, ông này không thừa nhận.

Do ngoài lời khai trên không còn chứng cứ nào khác và việc Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền có văn bản theo đề nghị của Công ty LanQ cũng không trái quy định, nên CQĐT thấy không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với vị lãnh đạo này.