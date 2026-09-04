Tối 3/9, tại xã Núi Thành (Đà Nẵng), Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo thành phố đến thăm hỏi, động viên 32 ngư dân tàu QNa-90859-TS vừa trở về địa phương sau khi gặp nạn trên biển.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Mạnh Hùng gửi lời thăm hỏi đến các ngư dân, mong bà con nghỉ ngơi, ổn định sức khỏe, tinh thần, sớm vượt qua những khó khăn sau sự cố; đồng thời chia sẻ với các gia đình có người thân còn mất tích.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng thăm, động viên các ngư dân gặp nạn trên biển vừa trở về địa phương. Ảnh: P.T

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của những gia đình có người còn mất tích để kịp thời hỗ trợ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, các đơn vị liên quan và chính quyền xã Núi Thành khẩn trương rà soát các chế độ, chính sách để hỗ trợ ngư dân và gia đình các thuyền viên bị nạn.

Ngư dân tàu cá gặp nạn trở về trong vòng tay người thân. Ảnh: P.T

Các ngành chức năng cũng được yêu cầu tiếp tục rà soát công tác bảo đảm an toàn đối với tàu cá hoạt động xa bờ; tăng cường thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai, hệ thống thông tin liên lạc, thiết bị cứu sinh, kiểm tra an toàn kỹ thuật và kỹ năng ứng phó sự cố trên biển.

Dịp này, các cơ quan, đơn vị, địa phương trao quà động viên chủ tàu, các thuyền viên tàu QNa-90859-TS và gia đình những ngư dân còn mất tích.

Trước đó, trưa 3/9, tại Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), đoàn công tác xã Núi Thành phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 ngư dân và đưa về địa phương trong ngày.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (đứng giữa) thăm hỏi, động viên ngư dân. Ảnh: P.T

Như VietNamNet đã đưa tin, tàu cá QNa-90859-TS do ông Huỳnh Văn Trí (47 tuổi, trú xã Núi Thành) làm thuyền trưởng, trên tàu có 49 thuyền viên.

Tàu xuất bến ngày 29/7 từ cảng An Hòa, xã Núi Thành. Vị trí cuối cùng được cập nhật qua thiết bị giám sát hành trình lúc 12h54 ngày 25/8 cách Nam Đông Nam mũi Sơn Trà, TP Đà Nẵng khoảng 540 hải lý và cách phía Tây đảo An Bang, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa khoảng 35 hải lý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng cùng nhiều tàu cá đã tổ chức tìm kiếm. Đến 13h25 ngày 28/8, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường đã phát hiện, cứu vớt tổng cộng 32 thuyền viên của tàu cá QNa-90859-TS.

Đến 14h30 cùng ngày, tàu KN 472 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp nhận 32 thuyền viên bị nạn từ hai tàu cá BĐ-98960-TS và BĐ-98848-TS. Tàu KN 472 sau đó di chuyển về đảo Trường Sa Lớn, quần đảo Trường Sa.