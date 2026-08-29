Theo UBND TP Đà Nẵng, lúc 13h25 ngày 28/8, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường đã phát hiện, cứu vớt tổng cộng 32 thuyền viên của tàu cá QNa-90859-TS.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai ngay công tác chăm sóc y tế đặc biệt đối với 32 thuyền viên được cứu.

Đến 14h30 cùng ngày, tàu KN 472 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp nhận 32 thuyền viên bị nạn từ hai tàu cá BĐ-98960-TS và BĐ-98848-TS. Tàu KN 472 sau đó di chuyển về đảo Trường Sa Lớn, quần đảo Trường Sa.

Tại hiện trường, các tàu cá BĐ-96968-TS, BĐ-98848-TS và BĐ-98960-TS tiếp tục tổ chức tìm kiếm những thuyền viên còn lại.

Các tàu KN 417, KN 401 và CSB 6007 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng được điều động hỗ trợ. Đến 18h ngày 28/8, các tàu đã tiếp cận hiện trường và tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với địa phương và gia đình theo dõi tình hình; đồng thời kêu gọi các phương tiện hoạt động gần khu vực hỗ trợ tìm kiếm những thuyền viên còn mất tích.

Các lực lượng tiếp tục trao đổi thông tin, phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV và các đơn vị chức năng để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Trước đó, lúc 13h30 ngày 26/8, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng nhận được thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV về việc tàu cá QNa-90859-TS bị mất liên lạc.

Tàu dài 23,9m, công suất 1.682,8CV, hành nghề câu mực, do ông Huỳnh Văn Trí (47 tuổi, trú thôn Tam Giang, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, trên tàu có 49 thuyền viên.

Tàu xuất bến ngày 29/7 từ cảng An Hòa, xã Núi Thành. Vị trí cuối cùng được cập nhật qua thiết bị giám sát hành trình lúc 12h54 ngày 25/8 cách Nam Đông Nam mũi Sơn Trà, TP Đà Nẵng khoảng 540 hải lý và cách phía Tây đảo An Bang, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa khoảng 35 hải lý.

Thời điểm đó, khu vực có gió Tây Nam cấp 5-6, biển động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng chức năng phối hợp với địa phương, gia đình triển khai công tác tìm kiếm; đồng thời kêu gọi tàu cá và các phương tiện hoạt động gần vị trí cuối cùng của tàu QNa-90859-TS tăng cường quan sát, hỗ trợ liên lạc và tham gia tìm kiếm.

Lãnh đạo thành phố cũng chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để chăm sóc y tế khi các thuyền viên về tới đất liền; tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình chủ tàu, thuyền trưởng và thân nhân các thuyền viên.