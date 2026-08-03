An Giang:

Đến 22h ngày 3/8, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cho biết đơn vị vẫn đang phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cùng nhiều tàu cá tổ chức tìm kiếm 2 ngư dân mất tích, nghi rơi xuống tại vùng biển Phú Quốc.

Xuồng 2203 tiếp cận tàu cá AG 62009 TS. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân

Trước đó, khoảng 16h55 cùng ngày, Sở Chỉ huy Vùng 5 Hải quân nhận được thông báo từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới về việc tàu cá AG 62009 TS di chuyển bất thường, chạy vòng tròn tại khu vực cách Tây Nam Mũi Đất Đỏ (đảo Phú Quốc) khoảng 2,7 hải lý. Thời điểm này, trên tàu không có bất kỳ thuyền viên nào. Công tác điều tra ban đầu xác định thời điểm rời bến, tàu này có 2 người.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 637, Hải đội 511, Lữ đoàn 127 quan sát, tìm kiếm các ngư dân nghi rơi xuống biển. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Vùng 5 Hải quân đã điều động xuồng 2203 khẩn trương cơ động đến hiện trường, đồng thời điều động tàu 637 đang làm nhiệm vụ trên biển nhanh chóng tiếp cận khu vực để phối hợp tìm kiếm.

Đến khoảng 17h45, lực lượng Hải quân và Bộ đội Biên phòng tiếp cận được tàu cá AG 62009 TS. Thời điểm này, trên tàu có 3 ngư dân của các tàu cá hoạt động gần đó đã lên kiểm tra trước khi lực lượng chức năng đến.

Theo lời các ngư dân, gần 17h cùng ngày, trong lúc đánh bắt hải sản, họ phát hiện tàu AG 62009 TS chạy vòng tròn bất thường nhưng không có người điều khiển nên tiếp cận kiểm tra. Các ngư dân nhận định 2 người trên tàu có thể đã bị lưới đánh cá cuốn xuống biển.

Lực lượng chức năng đã tổ chức lặn tìm nhiều giờ đồng hồ tại vùng biển Phú Quốc nhưng vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân.

Đến khuya cùng ngày, lực lượng Vùng 5 Hải quân tiếp tục phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới và hàng chục ngư dân của khoảng 20 tàu cá đang hoạt động trong khu vực mở rộng phạm vi tìm kiếm 2 ngư dân mất tích.