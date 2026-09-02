Trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ (Quảng Ngãi), lực lượng chức năng phát hiện ví da có tên Đinh Xuân Mễ. Tại một phần mộ khác, cuốn album chứa ảnh chân dung người phụ nữ cũng được tìm thấy.
Ngày 2/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ, Đội lấy mẫu số 5 đã phát hiện nhiều di vật có thông tin đáng chú ý.
Cụ thể, tại phần mộ số 12, hàng 1, khu B, lực lượng chức năng phát hiện chiếc ví da có tên Đinh Xuân Mễ. Di vật đã ố màu, một số chi tiết bong tróc sau thời gian dài nằm trong phần mộ.
Tại phần mộ số 32, hàng 10, khu A, Đội lấy mẫu số 5 tìm thấy cuốn album nhỏ còn lưu một số hình ảnh. Trên album có dòng chữ viết tay "Nguyễn Văn Thuận" hoặc "Nguyễn Văn Tuấn" cùng dãy số 748903 TA 90.
Trong album có một tấm ảnh chân dung phụ nữ đã ố màu. Bức ảnh được phục dựng nhằm hỗ trợ quá trình nhận diện, xác định danh tính liệt sĩ.
Những thông tin còn lưu trên album, chiếc ví và bức ảnh có thể là manh mối để thân nhân, đồng đội hoặc người quen nhận diện, cung cấp thêm thông tin phục vụ việc xác định danh tính các liệt sĩ.
Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương rà soát hồ sơ, xác minh thông tin liên quan đến những di vật được tìm thấy.
Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai 12 đội lấy mẫu làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 15/9.
Tính đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 25 đợt khảo sát, xác minh tại 15 địa bàn, quy tập được 21 hài cốt liệt sĩ.
Công tác lấy mẫu sinh phẩm đã được triển khai tại 88/113 nghĩa trang liệt sĩ và đang tiếp tục thực hiện tại 12 nghĩa trang. Lực lượng chức năng đã khai quật 10.978 mộ, trong đó 7.382 mộ đủ điều kiện lấy mẫu; 3.348 mẫu đã được bàn giao phục vụ giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Một di vật khắc rõ tên liệt sĩ Nguyễn Toàn Quyền, năm sinh, đơn vị và ngày hy sinh vừa được phát hiện trong phần mộ tại một nghĩa trang ở Đà Nẵng. Cơ quan chức năng đang tìm người biết thông tin để phục vụ việc xác minh.
Trong điếu văn tại lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, xúc động nói: “Dù quê hương các đồng chí ở đâu, xin hãy xem Cần Thơ là nơi đất tốt, hiền hòa để nằm lại”.