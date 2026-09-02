Quảng Ngãi:

Ngày 2/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ, Đội lấy mẫu số 5 đã phát hiện nhiều di vật có thông tin đáng chú ý.

Cụ thể, tại phần mộ số 12, hàng 1, khu B, lực lượng chức năng phát hiện chiếc ví da có tên Đinh Xuân Mễ. Di vật đã ố màu, một số chi tiết bong tróc sau thời gian dài nằm trong phần mộ.

Chiếc ví da có tên Đinh Xuân Mễ được phát hiện trong mộ liệt sĩ. Ảnh: T.Duy

Tại phần mộ số 32, hàng 10, khu A, Đội lấy mẫu số 5 tìm thấy cuốn album nhỏ còn lưu một số hình ảnh. Trên album có dòng chữ viết tay "Nguyễn Văn Thuận" hoặc "Nguyễn Văn Tuấn" cùng dãy số 748903 TA 90.

Trong album có một tấm ảnh chân dung phụ nữ đã ố màu. Bức ảnh được phục dựng nhằm hỗ trợ quá trình nhận diện, xác định danh tính liệt sĩ.

Cuốn album ảnh được tìm thấy trong mộ liệt sĩ. Ảnh: T.Duy

Bức ảnh chân dung người phụ nữ sau khi được phục dựng (trái). Ảnh: T.Duy

Những thông tin còn lưu trên album, chiếc ví và bức ảnh có thể là manh mối để thân nhân, đồng đội hoặc người quen nhận diện, cung cấp thêm thông tin phục vụ việc xác định danh tính các liệt sĩ.

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương rà soát hồ sơ, xác minh thông tin liên quan đến những di vật được tìm thấy.