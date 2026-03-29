Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT trình bày tham luận về định hướng xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm công nghệ số, trí tuệ nhân tạo.

Ngày 28/3, Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 được tổ chức. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Tuần lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Phát biểu tại hội nghị này, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT chia sẻ định hướng xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh AI đang thay đổi thế giới một cách căn bản, tái định nghĩa cách vận hành của kinh tế, giáo dục và xã hội. Câu hỏi không còn là có ứng dụng AI hay không, mà là: ai sẽ làm chủ AI và ai sẽ bị bỏ lại phía sau? Thực tế đó yêu cầu mỗi cá nhân cần chủ động sử dụng AI để nâng cao năng suất gấp nhiều lần.

Chia sẻ về vai trò của giáo dục, ông Trương Gia Bình đề xuất việc đưa AI vào giảng dạy trên toàn hệ thống, từ phổ thông đến đại học, với định hướng “học AI và học bằng AI”, qua đó hình thành lực lượng nhân lực có khả năng làm chủ công nghệ trong tương lai.

Đối với Gia Lai, ông Trương Gia Bình bày tỏ mong muốn địa phương không chỉ đào tạo nguồn nhân lực mà còn trở thành điểm đến thu hút chuyên gia trong và ngoài nước, đồng thời khẳng định FPT sẽ đồng hành cùng tỉnh trong phát triển các trụ cột công nghệ, hướng tới xây dựng Gia Lai trở thành một trung tâm tiên phong trong làn sóng phát triển dựa trên AI.

“FPT cam kết sẽ đồng hành với Gia Lai để phát triển các trụ cột chiến lược, làm theo cách riêng của Gia Lai. Vì Gia Lai không chỉ phục vụ Gia Lai mà phải tạo ra giá trị cho Việt Nam và cho thế giới”, ông Trương Gia Bình khẳng định.

Trong khuôn khổ sự kiện, FPT ký Thỏa thuận hợp tác thúc đẩy đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026–2030 với UBND tỉnh Gia Lai. Trong đó, FPT dự kiến sẽ tham gia nghiên cứu, đề xuất, tư vấn và hỗ trợ triển khai các nội dung về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026–2030.

Các lĩnh vực công nghệ trọng tâm dự kiến được hai bên nghiên cứu và ứng dụng gồm: AI, bán dẫn, dữ liệu, IoT, an ninh mạng, công nghệ lượng tử, robot và thiết bị tự hành, cùng các công nghệ phục vụ năng lượng, môi trường và chuyển đổi số.

Hai bên cũng ký bản ghi nhớ nhằm phối hợp nghiên cứu, khảo sát và tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án Khu công nghệ số tập trung Long Vân, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 613 tỷ đồng. Bên cạnh đó, FPT và Gia Lai còn ký bản ghi nhớ nhằm phối hợp nghiên cứu, khảo sát và tìm hiểu cơ hội đầu tư các dự án giáo dục tại Quy Nhơn và Pleiku.