Ngày 12/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm thành phố, rà soát tiến độ các dự án quan trọng của ngành giao thông.

7 dự án cầu đã được bàn giao mặt bằng theo chỉ giới

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội Ngô Ngọc Vân cho biết, 7 dự án cầu qua sông Hồng gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở đã được bàn giao 100% mặt bằng theo chỉ giới.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội Ngô Ngọc Vân báo cáo tại cuộc họp

Theo yêu cầu của thành phố, các công trình phải hoàn thành khoảng tháng 7/2027 để phục vụ nhu cầu đi lại.

Cũng tại cuộc họp, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội Trần Đình Cường báo cáo tiến độ dự án thành phần 2 đường Vành đai 3,5, đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, và dự án nút giao khác mức giữa Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long.

Sau khi dự án đường Vành đai 3,5 được thành phố phê duyệt ngày 13/7, chủ đầu tư tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Cả 6 xã, phường có dự án đi qua đang thực hiện nhiệm vụ này.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố đã tổ chức lựa chọn nhà thầu, dự kiến khoảng ngày 20/8 khởi công đoạn từ cầu Ngọc Hồi đến nút giao cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Mục tiêu được UBND thành phố đặt ra là khi cầu Ngọc Hồi hoàn thành vào tháng 7/2027, tuyến đường kết nối cầu với quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cũng phải hoàn thành.

Trên cơ sở tiến độ bàn giao mặt bằng của 6 xã, phường, chủ đầu tư cam kết nếu có đủ mặt bằng vào cuối tháng 9, dự án sẽ hoàn thành trong tháng 7/2027, bảo đảm kết nối đồng bộ cầu Ngọc Hồi với quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đối với nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành trong năm 2027. Dự án hiện còn một số vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Ban Quản lý dự án sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và địa phương hoàn thiện thủ tục đầu tư, xử lý khó khăn phát sinh nhằm bảo đảm tiến độ.

Không để dự án chậm trễ khi đã có mặt bằng

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thời gian qua thành phố đã tập trung nguồn lực, tạo điều kiện để các dự án giao thông trọng điểm, nhất là những tuyến đường vành đai và cầu qua sông Hồng được triển khai đồng bộ.

Chủ tịch UBND T.P Hà Nội Vũ Đại Thắng

Công tác giải phóng mặt bằng nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Rất ít trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế, phần lớn được giải quyết thông qua tuyên truyền, vận động.

Ông Thắng yêu cầu các sở, ngành, nhất là Sở Xây dựng, Sở Công Thương và những đơn vị liên quan, phối hợp đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng với di chuyển hạ tầng kỹ thuật. Khi lập và thẩm định quy hoạch, dự án, cơ quan chức năng phải tính toán đầy đủ phương án di chuyển các công trình, đặc biệt là hệ thống đường điện.

Đối với nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, nơi dự kiến tập trung nhiều loại hình giao thông và giữ vai trò quan trọng trong hệ thống hạ tầng của Thủ đô, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu ngành xây dựng báo cáo cụ thể hơn về tiến độ, giải pháp tổ chức thi công.

Công trình phải được triển khai theo hướng hiện đại, đồng thời hạn chế tối đa những hình ảnh không phù hợp tại khu vực thi công.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Thắng yêu cầu các sở, ngành tập trung vào hai vấn đề trọng tâm.

Trước hết, thành phố sẽ rà soát quy hoạch, nhất là hướng tuyến của các công trình giao thông tại những khu vực chưa phát triển. Hướng tuyến cần bám sát hiện trạng, hạn chế tối đa việc giải phóng mặt bằng qua khu dân cư, qua đó giảm chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Cùng với đó, các đơn vị phải đặc biệt quan tâm đến chất lượng và giải pháp thi công, tăng cường sử dụng máy móc, thiết bị, công nghệ hiện đại để rút ngắn tiến độ. Sau khi giải phóng mặt bằng và di chuyển hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư phải tổ chức thi công ngay, không để mặt bằng chậm được sử dụng.

Chủ tịch Hà Nội cũng đề nghị Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan chú trọng đánh giá năng lực nhà thầu khi thẩm định, lựa chọn phương án đầu tư và tổ chức đấu thầu.

Nhà thầu được lựa chọn phải có đủ năng lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị và giải pháp tổ chức thi công để đáp ứng yêu cầu tiến độ.

“Các ban quản lý dự án, sở, ngành và địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ khó khăn, đưa mặt bằng vào thi công trong thời gian sớm nhất”, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu.

Thành Huế