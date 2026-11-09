Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng sáng nay chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về phương án kết nối sân bay Gia Bình, việc quy hoạch hướng tuyến và vị trí các ga đường sắt đô thị.

Tham dự cuộc họp về phương án kết nối với sân bay Gia Bình có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Từ trung tâm Hà Nội tới sân bay Gia Bình, Nội Bài trong 30-45 phút

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Đến nay, các phương án kết nối giao thông với sân bay Gia Bình bằng đường bộ và đường sắt đã được nghiên cứu, đề xuất. Tuy nhiên, phương án hướng tuyến và kết nối từ trung tâm TP Hà Nội đến sân bay vẫn chưa thực sự rõ ràng, cần tiếp tục được hoàn thiện.

Hiện nay, Hà Nội được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các tỉnh liên quan rà soát, nghiên cứu phương án phát triển mạng lưới đường sắt đô thị, bảo đảm đồng bộ, liên thông, hiệu quả. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là quy hoạch và ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư các tuyến đường sắt đô thị kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, sân bay Nội Bài với trung tâm Hà Nội, phát huy hiệu quả khai thác mạng lưới giao thông.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị nghiên cứu phương án kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội bằng tuyến đường sắt ngắn nhất. Ảnh: Viết Thành

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, đối với quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, công suất dự kiến đến năm 2030 đạt 50 triệu hành khách/năm và định hướng đến năm 2050 đạt 100 triệu hành khách/năm. Chính phủ đang giao cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng đề án khai thác Cảng hàng không Gia Bình, trong đó có phương án chuyển toàn bộ hoạt động khai thác quốc tế từ Nội Bài sang Gia Bình.

Theo định hướng này, đến năm 2029-2030, Nội Bài sẽ tiếp tục khai thác các chuyến bay quốc nội và một phần chuyến bay quốc tế. Đối với cảng hàng không thứ hai của Hà Nội, việc đầu tư sẽ được triển khai trong giai đoạn tiếp theo, phù hợp với định hướng quy hoạch dài hạn.

Về mạng lưới giao thông kết nối các cảng hàng không, ông Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh cần chú trọng cả đường bộ và đường sắt đô thị. Ông đề nghị nghiên cứu hướng tuyến từ Gia Bình qua ga Gia Lâm về trung tâm Hà Nội, đồng thời xác định rõ ga trung tâm đường sắt đô thị của Hà Nội và vị trí các nhà ga trong quy hoạch.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho hay, cần nghiên cứu phương án để từ trung tâm Hà Nội đến các cảng hàng không trong khoảng 30-45 phút. Ảnh: Viết Thành

Mục tiêu là lựa chọn phương án có cự ly và thời gian di chuyển ngắn nhất, phấn đấu từ trung tâm Hà Nội đến các cảng hàng không trong khoảng 30-45 phút. Thứ trưởng lưu ý cần nghiên cứu tổ chức các đoàn tàu chạy thẳng đến sân bay, hạn chế dừng tại các ga trung gian để rút ngắn thời gian di chuyển, tương tự mô hình khai thác tại một số nước.

Đối với các tuyến đường sắt liên vùng kết nối Hà Nội với Hưng Yên và Bắc Ninh, Thứ trưởng đề nghị Cục Đường sắt phối hợp với Sở Xây dựng Bắc Ninh và Hưng Yên rà soát lại phương án kết nối.

Ga Gia Lâm là đầu mối trung chuyển, nối nhiều loại hình đường sắt

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, theo quy hoạch, đường sắt quốc gia không đi trực tiếp vào khu vực trung tâm mà được tổ chức kết nối tại các đầu mối ở hành lang và khu vực phía Bắc.

Trên cơ sở thảo luận tại cuộc họp, đặc biệt là ý kiến của các địa phương, trong đó có tỉnh Bắc Ninh và ý kiến của Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng, ông Thắng đề nghị nghiên cứu phương án kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội bằng tuyến đường sắt ngắn nhất, bảo đảm thuận tiện cho hành khách từ sân bay có thể tiếp cận TP, hạn chế tối đa việc phải trung chuyển nhiều lần hoặc thay đổi phương tiện.

Theo hướng đó, TP đề xuất lấy ga Gia Lâm làm đầu mối trung chuyển quan trọng. Nơi đây sẽ kết nối nhiều loại hình vận tải đường sắt, gồm đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Từ ga Gia Lâm sẽ tổ chức tuyến kết nối đến sân bay Gia Bình.

Ông Vũ Đại Thắng đề nghị giữ nguyên định hướng tuyến đường sắt số 1 theo trục Bắc - Nam, là tuyến xuyên suốt quan trọng của Hà Nội, trên cơ sở đó nghiên cứu bổ sung một nhánh kết nối từ khu vực ga Gia Lâm về trung tâm, sau đó phân hướng về phía Đông để kết nối với sân bay Gia Bình. Phương án này được xem xét theo hướng bổ sung nhánh tuyến, không làm thay đổi cơ bản quy hoạch và các dự án đường sắt đã được phê duyệt, đang triển khai.

Phương án kết nối nêu trên có thể tạo điều kiện hình thành tuyến đường sắt liên thông trực tiếp giữa 2 sân bay Gia Bình và Nội Bài. Hành khách từ các chuyến bay quốc tế đến Gia Bình có thể di chuyển bằng đường sắt đến Nội Bài để tiếp tục các chuyến bay nội địa đi các tỉnh, thành phố khác và ngược lại.