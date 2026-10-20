Dẫn thực tế dự án đường Vành đai 1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ quan trong bảo đảm quyền lợi người dân. Người dân đã đồng thuận, bàn giao mặt bằng nhưng việc bố trí nhà tái định cư còn chậm.

Tại cuộc họp về tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội và tình hình phát triển nhà ở tái định cư giai đoạn 2026-2030 sáng nay (20/10), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận những chuyển biến trong công tác phát triển nhà ở, nhất là việc hình thành các dự án, khu đô thị đa mục tiêu.

Chủ tịch TP cũng thẳng thắn nhìn nhận, tiến độ triển khai thực tế của nhiều dự án nhà ở xã hội còn chậm. Việc chuẩn bị quỹ nhà tái định cư chưa đáp ứng yêu cầu.

Ông Vũ Đại Thắng dẫn thực tế dự án đường Vành đai 1 để nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ quan trong bảo đảm quyền lợi người dân. Người dân đã đồng thuận, bàn giao mặt bằng để triển khai công trình nhưng việc bố trí nhà tái định cư còn chậm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc họp về tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội và tình hình phát triển nhà ở tái định cư sáng nay. Ảnh: Lê Hải

Vấn đề này, theo ông Vũ Đại Thắng cần được khắc phục bằng việc các cơ quan liên quan cần chủ động chuẩn bị quỹ nhà, gắn tiến độ bố trí tái định cư với tiến độ thực hiện dự án.

Chủ tịch TP yêu cầu các sở, ngành khẩn trương xây dựng phương án tổng thể về quỹ đất, quỹ nhà tái định cư giai đoạn 2026-2030; xác định rõ nhu cầu, nguồn cung, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của từng đơn vị.

Đối với phát triển nhà ở, ông Thắng yêu cầu rà soát đồng bộ các chương trình, kế hoạch về nhà ở xã hội, thương mại và tái định cư, phù hợp nhu cầu thực tế, khả năng cân đối nguồn lực và định hướng quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Các chỉ tiêu phải gắn với tiến độ triển khai, hoàn thành cụ thể, tránh tình trạng có kế hoạch nhưng chậm chuyển thành sản phẩm thực tế.

Chủ tịch TP yêu cầu nghiên cứu cơ chế huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp có năng lực tham gia tạo lập quỹ nhà; xem xét phương án mua hoặc thuê nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư theo quy định.

Cùng với số lượng căn hộ, ông yêu cầu nghiên cứu tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng nhà ở xã hội và nhà tái định cư theo hướng đồng bộ với nhà ở thương mại, bảo đảm điều kiện sống của người dân.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Lê Hải

Về tổ chức không gian đô thị, thành phố cần nghiên cứu phát triển nhà cao tầng tại khu vực phù hợp quy hoạch, gắn với giao thông công cộng và hạ tầng xã hội. Việc này nhằm sử dụng hiệu quả quỹ đất, từng bước giảm mật độ dân cư tại những khu vực cần chỉnh trang, cải tạo.

Bố trí tái định cư phải được xem xét trong tổng thể quy hoạch, hài hòa giữa yêu cầu phát triển đô thị và quyền lợi chính đáng của người dân.

Cần gần 23.000 căn hộ tái định cư trong 5 năm

Theo Sở Xây dựng, giai đoạn 2026-2030, Hà Nội dự kiến cần khoảng 22.957 căn hộ tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố. Riêng năm 2026 cần khoảng 6.524 căn, năm 2027 cần 5.415 căn.

Thành phố hiện có 204 tòa nhà tái định cư với 19.379 căn hộ, song toàn bộ đã được bố trí cho các dự án giải phóng mặt bằng giai đoạn 2021-2025. Quỹ nhà chuyển tiếp có thể đưa vào cân đối cho giai đoạn mới còn khoảng 708 căn.

Chủ tịch TP cho hay, cần xem xét phương án mua hoặc thuê nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư theo quy định. Ảnh: Lê Hải

Sở Xây dựng đề xuất sử dụng khoảng 22.249 căn hộ tại 64 dự án nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư, theo nguyên tắc dùng tối đa 80% số căn hộ của mỗi dự án. Việc bố trí căn cứ tiến độ hoàn thành, ưu tiên các khu nhà gần địa bàn giải phóng mặt bằng theo bán kính 5km, 10km và 15km.

Theo phương án cân đối, nguồn nhà tái định cư và nhà ở xã hội dự kiến đáp ứng đủ nhu cầu cả giai đoạn vào cuối năm 2029. Tuy nhiên, trong các năm 2026-2028, số nhà hoàn thành chưa đáp ứng nhu cầu phát sinh.

Để bổ sung nguồn cung, Sở đề xuất đẩy nhanh các dự án tái định cư chuyển tiếp, nghiên cứu mua nhà ở xã hội phục vụ tái định cư, tạm cư; huy động doanh nghiệp và nghiên cứu đầu tư các khu tái định cư tập trung.

Về nhà ở xã hội, Hà Nội đang theo dõi 187 dự án, gồm 30 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang, tổng quy mô khoảng 168.892 căn hộ. Trong đó, 44 dự án đã khởi công với khoảng 46.970 căn, chiếm 27,8% tổng số căn hộ đang được theo dõi. Theo đánh giá tại cuộc họp, tiến độ thủ tục đã chuyển biến nhưng kết quả triển khai thực tế chưa đáp ứng yêu cầu.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường nhận định việc dự báo nhu cầu, chuẩn bị quỹ nhà tái định cư thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu, thành phố chưa thực sự chủ động nguồn cung.

Ông đề nghị rà soát nhu cầu theo từng năm, địa bàn, nhóm dự án và hình thức bố trí bằng đất ở hay căn hộ. Mỗi nguồn cung phải xác định được dự án, số căn và thời điểm hoàn thành, giảm thời gian người dân chờ nơi ở mới.

Theo yêu cầu của Ban Thường vụ Thành ủy, kế hoạch tổng thể phát triển quỹ đất, quỹ nhà tái định cư giai đoạn 2026-2030 phải hoàn thành trước ngày 31/10. Việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở, trong đó có nhà ở xã hội, hoàn thành trước ngày 30/11.