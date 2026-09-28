Ông T.N. cho biết đang nghiên cứu quy định bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở. Khi tham khảo điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP, ông chưa hiểu nghĩa của cụm từ "không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn xã, phường".

Ông N. băn khoăn, trường hợp người dân đang sử dụng đất ở/nhà ở khác nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có được coi là còn đất ở, nhà ở khác hay không?

Người dân băn khoăn về cách xác định "không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn xã, phường". Ảnh minh họa: Kiều Oanh

Liên quan vấn đề trên, Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, mức hỗ trợ tiền đủ để được giao một suất tái định cư tối thiểu được quy định tại khoản 8 Điều 111 Luật Đất đai năm 2024.

Theo đó, trường hợp người có đất ở bị thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở và được bồi thường bằng giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư, nhưng tiền bồi thường về đất ở không đủ so với giá trị của một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để được giao một suất tái định cư tối thiểu.

Về nội dung bồi thường đối với trường hợp thu hồi hết đất ở, tại điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 226/2025/NĐ-CP của Chính phủ) quy định hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở đủ điều kiện được bồi thường về đất thì thực hiện như sau:

Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại của thửa đất sau khi thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của UBND cấp tỉnh về diện tích tối thiểu tại khoản 2 Điều 220 của Luật Đất đai mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc bằng nhà ở tái định cư.

Cục Quản lý đất đai đề nghị ông N. nghiên cứu các quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan có chức năng quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.