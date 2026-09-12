Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, các khu tái định cư phục vụ việc chỉnh trang, phát triển không gian sông Hồng phải có đầy đủ trường học, hạ tầng thiết yếu và điều kiện an sinh trước khi di chuyển người dân.
Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, tỷ lệ 1/5.000 và Phương án hướng tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.
Trưa 12/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường Hồng Hà, số 10 Chương Dương Độ.
Tại đây, Chủ tịch Hà Nội trao đổi và đề nghị người dân dành thời gian nghiên cứu hồ sơ, tập trung góp ý những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, nơi ở và các điều kiện an sinh.
Theo Chủ tịch Hà Nội, việc chỉnh trang khu vực sông Hồng nhằm hình thành một không gian mới, tạo nguồn lực và động lực phát triển cho Thủ đô. Quá trình triển khai quy hoạch sẽ tác động đến cuộc sống của nhiều hộ dân. Vì vậy, thành phố đang xây dựng, hoàn thiện lộ trình, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc thu hồi đất, di chuyển người dân và bố trí nơi ở mới.
“Quan điểm của thành phố là xin ý kiến nhân dân về quy hoạch sông Hồng để tiến tới chỉnh trang sông thành một không gian mới, tạo nguồn lực để phát triển thành phố trong thời gian tới”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.
Người dân đề nghị làm rõ tiến độ
Một trong những vấn đề được người dân quan tâm là chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, vị trí tái định cư và điều kiện sống tại nơi ở mới.
Chủ tịch Hà Nội cho rằng, việc bố trí tái định cư không chỉ dừng lại ở cung cấp nhà ở. Thành phố phải tính toán đồng bộ các điều kiện về an sinh xã hội, trường học, nơi làm việc cùng những hạ tầng thiết yếu khác để người dân có thể ổn định cuộc sống.
Các phương án cũng cần làm rõ người dân tại từng khu vực sẽ được bố trí đến đâu, vị trí nào phù hợp và cơ chế nào được áp dụng khi triển khai dự án.
Đối với những khu dân cư hiện hữu, thành phố sẽ nghiên cứu cụ thể, nhất là trường hợp người dân đã sinh sống ổn định nhưng quỹ đất tại chỗ hạn chế hoặc không còn khả năng bố trí tái định cư tại chỗ.
Theo ông Thắng, thành phố đã dự kiến các khu đa mục tiêu, hiện đại để phục vụ quá trình phát triển không gian hai bên sông Hồng. Những khu vực này, đặc biệt là các khu tái định cư, phải được triển khai đồng bộ trước khi di chuyển người dân.
Tại đợt lấy ý kiến, nhiều người đề nghị thành phố công bố kế hoạch và lộ trình cụ thể, xác định thời gian thực hiện từng phần việc để các hộ dân chủ động sắp xếp cuộc sống.
Ghi nhận kiến nghị của người dân, ông Vũ Đại Thắng cho rằng tiến độ là một trong những nhóm vấn đề cần tiếp thu, nghiên cứu để xây dựng lộ trình rõ ràng. Nguyên tắc quan trọng là phải hoàn thành khu tái định cư, bảo đảm đầy đủ điều kiện an cư trước khi di chuyển người dân.
Theo ông, thành phố không thể để xảy ra tình trạng người dân phải rời nơi ở nhưng nơi tái định cư chưa đáp ứng được các điều kiện phục vụ cuộc sống. Các khu tái định cư phải có hạ tầng thiết yếu, trường học và các công trình phục vụ đời sống. Chỉ khi các điều kiện này được bảo đảm, thành phố mới thực hiện những bước tiếp theo.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu quá trình lấy ý kiến phải công khai, minh bạch, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin và góp ý về những vấn đề liên quan trực tiếp đến mình.
Mục tiêu của việc chỉnh trang, phát triển không gian sông Hồng không chỉ là thay đổi diện mạo đô thị, mà còn tạo dựng không gian phát triển mới và nâng cao chất lượng sống của người dân.
“Làm thế nào để chúng ta cùng xây dựng thành phố ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp hơn, để sông Hồng trở thành không gian phát triển mới”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.
Thành phố sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến về tiến độ, vị trí tái định cư, cơ chế, chính sách và hạ tầng tại nơi ở mới, từ đó hoàn thiện phương án quy hoạch và lộ trình triển khai, bảo đảm hài hòa giữa phát triển đô thị với ổn định đời sống người dân.
Phường Hồng Hà tiếp nhận hơn 1.300 phiếu góp ý
Chủ tịch UBND phường Hồng Hà Lê Hồng Thắng cho biết địa phương bố trí 5 điểm tiếp nhận ý kiến, phát hành 4.282 phiếu. Đến ngày 11/9, phường thu về 324 phiếu trực tiếp, gồm 252 phiếu góp ý Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và 72 phiếu đối với phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến.
Phường cũng nhận 1.005 phiếu trực tuyến, toàn bộ góp ý cho nội dung điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Việc lấy ý kiến kéo dài đến hết ngày 26/9.