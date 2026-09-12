Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, tỷ lệ 1/5.000 và Phương án hướng tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.

Trưa 12/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường Hồng Hà, số 10 Chương Dương Độ.

Tại đây, Chủ tịch Hà Nội trao đổi và đề nghị người dân dành thời gian nghiên cứu hồ sơ, tập trung góp ý những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, nơi ở và các điều kiện an sinh.

Phương án tuyến, vị trí tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng mà Hà Nội vừa công bố.

Theo Chủ tịch Hà Nội, việc chỉnh trang khu vực sông Hồng nhằm hình thành một không gian mới, tạo nguồn lực và động lực phát triển cho Thủ đô. Quá trình triển khai quy hoạch sẽ tác động đến cuộc sống của nhiều hộ dân. Vì vậy, thành phố đang xây dựng, hoàn thiện lộ trình, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc thu hồi đất, di chuyển người dân và bố trí nơi ở mới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trao đổi với người dân về 2 đồ án liên quan tới sông Hồng mà TP đang lấy ý kiến. Ảnh: Linh Phạm

“Quan điểm của thành phố là xin ý kiến nhân dân về quy hoạch sông Hồng để tiến tới chỉnh trang sông thành một không gian mới, tạo nguồn lực để phát triển thành phố trong thời gian tới”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Người dân đề nghị làm rõ tiến độ

Một trong những vấn đề được người dân quan tâm là chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, vị trí tái định cư và điều kiện sống tại nơi ở mới.

Chủ tịch Hà Nội cho rằng, việc bố trí tái định cư không chỉ dừng lại ở cung cấp nhà ở. Thành phố phải tính toán đồng bộ các điều kiện về an sinh xã hội, trường học, nơi làm việc cùng những hạ tầng thiết yếu khác để người dân có thể ổn định cuộc sống.

Các phương án cũng cần làm rõ người dân tại từng khu vực sẽ được bố trí đến đâu, vị trí nào phù hợp và cơ chế nào được áp dụng khi triển khai dự án.

Đối với những khu dân cư hiện hữu, thành phố sẽ nghiên cứu cụ thể, nhất là trường hợp người dân đã sinh sống ổn định nhưng quỹ đất tại chỗ hạn chế hoặc không còn khả năng bố trí tái định cư tại chỗ.

Theo ông Thắng, thành phố đã dự kiến các khu đa mục tiêu, hiện đại để phục vụ quá trình phát triển không gian hai bên sông Hồng. Những khu vực này, đặc biệt là các khu tái định cư, phải được triển khai đồng bộ trước khi di chuyển người dân.

Tại đợt lấy ý kiến, nhiều người đề nghị thành phố công bố kế hoạch và lộ trình cụ thể, xác định thời gian thực hiện từng phần việc để các hộ dân chủ động sắp xếp cuộc sống.

Ghi nhận kiến nghị của người dân, ông Vũ Đại Thắng cho rằng tiến độ là một trong những nhóm vấn đề cần tiếp thu, nghiên cứu để xây dựng lộ trình rõ ràng. Nguyên tắc quan trọng là phải hoàn thành khu tái định cư, bảo đảm đầy đủ điều kiện an cư trước khi di chuyển người dân.

Theo ông, thành phố không thể để xảy ra tình trạng người dân phải rời nơi ở nhưng nơi tái định cư chưa đáp ứng được các điều kiện phục vụ cuộc sống. Các khu tái định cư phải có hạ tầng thiết yếu, trường học và các công trình phục vụ đời sống. Chỉ khi các điều kiện này được bảo đảm, thành phố mới thực hiện những bước tiếp theo.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu quá trình lấy ý kiến phải công khai, minh bạch, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin và góp ý về những vấn đề liên quan trực tiếp đến mình.

Mục tiêu của việc chỉnh trang, phát triển không gian sông Hồng không chỉ là thay đổi diện mạo đô thị, mà còn tạo dựng không gian phát triển mới và nâng cao chất lượng sống của người dân.

“Làm thế nào để chúng ta cùng xây dựng thành phố ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp hơn, để sông Hồng trở thành không gian phát triển mới”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Thành phố sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến về tiến độ, vị trí tái định cư, cơ chế, chính sách và hạ tầng tại nơi ở mới, từ đó hoàn thiện phương án quy hoạch và lộ trình triển khai, bảo đảm hài hòa giữa phát triển đô thị với ổn định đời sống người dân.