Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu công khai các chương trình nhà ở, điều kiện và thủ tục để người có nhu cầu thực sự, nhất là thanh niên dễ tiếp cận.

Ngày 19/11, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND TP phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức hội nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối thoại với thanh niên năm 2026. Hội nghị có chủ đề “Thanh niên Thủ đô - Khát vọng cống hiến, chung tay kiến tạo tương lai Hà Nội”. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị.

Tại cuộc đối thoại, thanh niên kiến nghị tăng cường kết nối quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, phát triển thương hiệu sản phẩm làng nghề truyền thống và quảng bá hình ảnh Hà Nội ra thế giới.

CTA: Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hộ nghị. Ảnh: UBND TP

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội bày tỏ vui mừng trước những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của thanh niên, xuất phát từ thực tiễn học tập, lao động, khởi nghiệp và đời sống hằng ngày.

Từ các ý kiến tại hội nghị, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh 3 nhóm vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất, Hà Nội phải thực sự là nơi người trẻ có năng lực được trao cơ hội và có điều kiện làm việc tốt. Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, thu hút người giỏi đã khó, để họ muốn ở lại, cống hiến và phát huy năng lực còn khó hơn. Vì vậy, các cơ quan của thành phố cần tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng dễ tìm hiểu, dễ tiếp cận và thực hiện minh bạch.

Ông đề nghị các cơ quan mạnh dạn giao nhiệm vụ, kể cả việc khó, cho người có năng lực, coi trọng sản phẩm và hiệu quả khi đánh giá công việc. Cán bộ trẻ cũng cần được tạo cơ hội rèn luyện, thử sức và trưởng thành qua thực tiễn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đề xuất công khai các bài toán của thành phố để các nhóm nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và thanh niên cùng tham gia giải quyết. Hà Nội đang có nhiều vấn đề cần lời giải mới trong các lĩnh vực giao thông, môi trường, quản lý đô thị, dịch vụ công và chuyển đổi số. Các cơ quan nhà nước cần chủ động xác định rõ vấn đề cần giải quyết, dữ liệu có thể chia sẻ theo quy định, đơn vị tiếp nhận giải pháp và cách đánh giá kết quả.

Theo ông Vũ Đại Thắng, đổi mới sáng tạo cần có cơ chế thử nghiệm phù hợp. Trong quá trình thử nghiệm, cần phân biệt rõ những rủi ro đã được nhận diện, kiểm soát theo quy định với hành vi thiếu trách nhiệm hoặc vi phạm pháp luật.

Đại biểu thanh niên nêu ý kiến tại hội nghị đối thoại. Ảnh: Văn Tuyến

Ông đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến của thanh niên, hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, gắn với yêu cầu thực tiễn của thành phố.

Về khởi nghiệp, ông cho rằng người trẻ, nhất là những người đang điều hành hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ cần được hướng dẫn để giảm thời gian làm thủ tục và chi phí tuân thủ.

Thứ hai, phát triển Thủ đô phải gắn với nhu cầu thiết thực của người trẻ và chất lượng sống của người dân.

Qua đối thoại, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận thấy thanh niên đặc biệt quan tâm đến việc làm, nhà ở, điều kiện học tập, xây dựng gia đình, không gian sinh hoạt và môi trường sống. Theo ông, nếu người trẻ khó tìm việc làm phù hợp, khó ổn định chỗ ở và thiếu không gian học tập, sinh hoạt, sức hấp dẫn của Thủ đô sẽ bị hạn chế.

Trong quá trình chỉnh trang, tái thiết đô thị, ông lưu ý công tác tái định cư cần được xem xét toàn diện. Cùng với việc bố trí chỗ ở, thành phố cần tính đến việc làm, trường học, giao thông, dịch vụ y tế và điều kiện để người dân duy trì sinh kế. Thành phố cần tiếp tục thực hiện các chính sách về nhà ở, đồng thời công khai, minh bạch thông tin để người có nhu cầu thực sự, nhất là thanh niên, biết mình có thể tiếp cận chương trình nào, cần đáp ứng điều kiện gì và thực hiện thủ tục ra sao.

Thứ ba, thanh niên cần chủ động đưa tri thức mới vào phát huy những giá trị riêng của Hà Nội và tự tin hội nhập quốc tế.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, Thủ đô có lợi thế về lịch sử, văn hóa, di sản, làng nghề, hệ thống trường đại học và nguồn nhân lực trẻ. Để chuyển những lợi thế này thành sức cạnh tranh, ông nhấn mạnh cần đổi mới thiết kế, xây dựng thương hiệu và cải tiến cách quảng bá sản phẩm.

Thành Huế