Đồng hành năm thứ 7 cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, TCP Việt Nam tiếp tục góp sức tôn vinh 15 cá nhân tiêu biểu, lan tỏa tinh thần nhân ái và khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.

Tối 10/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với TCP Việt Nam tổ chức hành trình và trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026.

Chương trình tôn vinh 15 cá nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực như học tập, lao động sản xuất, quốc phòng - an ninh, văn hóa nghệ thuật, y tế, thể thao, tình nguyện và phát triển cộng đồng.

Đằng sau 15 gương mặt được vinh danh là những câu chuyện giàu cảm xúc về lòng dũng cảm, sự hy sinh và nghị lực vượt lên hoàn cảnh.

Đó là người thầy rời bục giảng để tham gia các chiến dịch cứu nạn quốc tế; cô giáo chấp nhận đánh đổi đôi chân để cứu học sinh; cán bộ biên phòng mang kỹ năng số đến với đồng bào vùng cao; hay người thầy khuyết tật bền bỉ đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Mỗi người một hành trình, một hoàn cảnh và cách cống hiến riêng, song đều gặp nhau ở tinh thần dấn thân và khát vọng tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Những việc làm tưởng chừng bình dị nhưng được thực hiện bằng trách nhiệm, lòng nhân ái và sự kiên trì đã tạo nên sức lan tỏa vượt ra ngoài khuôn khổ một giải thưởng, trở thành lời nhắc nhở về sức mạnh của lòng tốt khi được chuyển hóa thành hành động.

Năm 2026, giải thưởng tiếp nhận 129 hồ sơ đề cử từ 30 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, thành phố cùng các cơ quan báo chí, Đoàn trực thuộc và tổ chức thành viên. Qua quá trình xét chọn, 15 cá nhân xuất sắc được lựa chọn, đại diện cho sự đa dạng của những hành động đẹp và tinh thần cống hiến trong đời sống xã hội.

Chia sẻ về chương trình, bà Arjaree Suwangool, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại, Tập đoàn TCP cho biết, “Với định hướng ‘Tiếp năng lượng - bừng sức sống’, chúng tôi tin rằng giá trị của TCP không chỉ đến từ sản phẩm, mà còn ở khả năng lan tỏa năng lượng tích cực và khơi mở tiềm năng con người.

Đánh dấu năm thứ 7 đồng hành cùng Trung ương Hội LHTN Việt Nam tại giải thưởng, TCP tự hào tiếp tục tiếp sức cho những tấm gương sống đẹp, cùng thế hệ trẻ Việt Nam thắp sáng và nhân rộng nhiều hơn nữa những câu chuyện truyền cảm hứng đến cộng đồng”.

Đánh giá cao sự đồng hành của doanh nghiệp, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, khẳng định sự gắn bó của TCP Việt Nam trong suốt hành trình triển khai giải thưởng đã góp phần bảo đảm nguồn lực tổ chức, đồng thời tạo thêm không gian để những câu chuyện tử tế được lan tỏa, những cá nhân giàu nghị lực và tinh thần cống hiến được ghi nhận.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, mỗi câu chuyện sống đẹp được chia sẻ hôm nay có thể gieo thêm niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và truyền cảm hứng để nhiều người trẻ tiếp tục hành động vì cộng đồng.

Trong dấu mốc cùng kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tập đoàn TCP, việc vinh danh 15 cá nhân tấm gương tiêu biểu đã gửi đi một thông điệp đầy tự hào về tinh thần nhân văn và những khát vọng cao đẹp của người trẻ Việt. Đó là cơ sở để cả xã hội cùng tin vào một tương lai vươn mình của đất nước.

Bích Đào