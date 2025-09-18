Theo đó, Chủ tịch Hà Nội giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các phường, xã thực hiện nghiêm chỉ đạo chuyên đề về tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trong và xung quanh trường học.

Đồng thời, yêu cầu lựa chọn đơn vị đủ năng lực, đáp ứng tốt nhất việc cung cấp thực phẩm, nguyên liệu và suất ăn cho các bữa ăn bán trú thuộc phạm vi quản lý.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kiểm tra tin 'rau trôi nổi phù phép vào trường học'. Ảnh minh họa: VNN

Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất, giám sát, đánh giá việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh; tạm dừng ngay việc cung cấp suất ăn, thực phẩm, nguyên liệu chế biến của các đơn vị nếu phát hiện vi phạm.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh việc xem xét, xử lý trách nhiệm hiệu trưởng các trường trên địa bàn nếu để xảy ra vi phạm.

Đồng thời, Chủ tịch Hà Nội sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các phường, xã nếu không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thành phố về tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.