Ngày 4/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Hữu Quân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý và khai thác tài sản Thăng Long - Công ty Thăng Long) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Theo cáo buộc, dự án xây dựng Trung tâm dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe cơ giới Tiến Xuân (Trung tâm Tiến Xuân, tại xã Tiến Xuân, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là xã Hòa Lạc, Hà Nội) do Công ty TNHH BMC (Công ty BMC) làm chủ đầu tư, đến nay chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Ngày 15/8/2010, Công ty Thăng Long do ông Quân là Chủ tịch HĐQT đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty BMC để triển khai dự án. Đến ngày 20/8/2011, Công ty BMC chấm dứt hợp đồng với Công ty Thăng Long.

Theo hợp đồng, Công ty Thăng Long không có quyền ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư, hợp tác đầu tư với các cá nhân, tổ chức khác để huy động tiền và không được quyền mua bán đất tại dự án.

Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty BMC, ông Quân đã tự ý lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất Trung tâm Tiến Xuân tỷ lệ 1/500 với nội dung thông tin gian dối, sai khác với bản đồ mà Công ty BMC trình UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) phê duyệt.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Việc này nhằm mục đích để các nhà đầu tư tin tưởng ký hợp đồng và giao tiền cho thủ quỹ, kế toán trưởng của Công ty Thăng Long, được ông Quân chỉ đạo giúp việc cho mình.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10/2010-3/2011, thông qua môi giới và tìm hiểu trên mạng Internet, các nhà đầu tư biết Công ty Thăng Long đã thực hiện rao bán nhiều lô đất liền kề, biệt thự tại dự án.

Khi tìm đến trụ sở công ty tại quận Thanh Xuân cũ (Hà Nội), các nhà đầu tư được nhân viên kinh doanh của công ty giới thiệu căn cứ pháp lý và giá bán của các lô đất thuộc dự án. Theo lời giới thiệu của nhân viên kinh doanh, đây là dự án xây dựng nhà ở để bán, được phân lô thành biệt thự liền kề, đã được phê duyệt quy hoạch 1/500, thời hạn sử dụng lâu dài.

Các nhà đầu tư sau khi được xem tờ bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án đã tin tưởng chọn đặt mua theo nhu cầu.

Theo cáo buộc, qua mối quan hệ xã hội, anh P.N.Q., Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển và thương mại H.L. (Công ty H.L.) biết ông Quân là Chủ tịch HĐQT Công ty Thăng Long. Nguyễn Hữu Quân đưa ra thông tin với anh Q. về việc công ty của mình ký hợp đồng hợp tác dự án xây dựng Trung tâm Tiến Xuân với chủ đầu tư là Công ty BMC.

Theo lời bị cáo, dự án đã được UBND tỉnh Hòa Bình chấp thuận giao đất, đang giải phóng mặt bằng và được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Anh Q. được Nguyễn Hữu Quân cho xem các văn bản pháp lý liên quan nên đã tin tưởng ký hợp đồng ủy thác đầu tư với Công ty Thăng Long, chi tổng số hơn 18,8 tỷ đồng.

Từ ngày 28/9/2010-9/5/2011, bị cáo Quân đã chỉ đạo Hoàng Văn S. (Giám đốc Công ty Thăng Long) đại diện cho Công ty Thăng Long ký 12 hợp đồng ủy thác đầu tư với 11 người bị hại (thực chất là ký hợp đồng để được mua đất dự án), thu số tiền hơn 11,9 tỷ đồng và với Công ty H.L. thu về hơn 18,8 tỷ đồng.

Sau khi ký xong hợp đồng với những người bị hại, ông Quân không thực hiện như cam kết, không bàn giao được đất nhưng không trả lại tiền mà đã chiếm đoạt, sử dụng chi tiêu cho mục đích cá nhân. Tổng số tiền mà Nguyễn Hữu Quân đã chiếm đoạt được xác định là hơn 30,8 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo dùng một phần số tiền lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại để thực hiện hành vi rửa tiền thông qua việc mua 2.474,6m2 đất tại Thái Nguyên và nhờ người thân đứng tên trên các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại phiên tòa, các luật sư đưa ra một số tài liệu mới, không thể làm rõ ngay tại tòa. Do đó, sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung.