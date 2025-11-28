Ngày 28/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, ở Hải Phòng) ra xét xử theo trình tự phúc thẩm về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của người bị hại yêu cầu tăng hình phạt dành cho bị cáo. Trước đó, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt Thắng mức án 13 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, đầu tháng 8/2024, Thắng được Tạ Anh Trường (ở Hải Phòng) rủ sang Campuchia để làm việc. Trước khi đi, Trường bảo Thắng mở 10 tài khoản ngân hàng. Bị cáo biết rõ việc mở tài khoản ngân hàng để sử dụng vào việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng nhưng vẫn làm.

Khi sang tới Campuchia, Thắng bị các đối tượng người Trung Quốc yêu cầu đăng nhập tài khoản ngân hàng đã tạo lập trước đó vào 2 chiếc điện thoại và chờ thực hiện việc quét sinh trắc học khuôn mặt. Khi tiền của người bị hại được chuyển vào 2 tài khoản trên, Thắng chuyển tiền sang tài khoản khác theo chỉ đạo của nhóm người Trung Quốc.

CQĐT xác định, tại Campuchia, Thắng đã cùng đồng phạm thực hiện hành vi gian dối và sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông xâm nhập vào tài khoản ngân hàng của các bị hại để chiếm đoạt tài sản của họ.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Những người phụ nữ bị lừa sạch tiền trong tài khoản

Một trong số các nạn nhân phải kể đến chị Vũ Thị M. (SN 1983, ở Đà Nẵng). Ngày 17/9/2024, chị M. nhận được cuộc gọi của đối tượng tự xưng là cán bộ công an trên địa bàn, yêu cầu chị đến làm căn cước công dân (CCCD) cho con gái.

Khi chị M. bảo con đi học cả ngày, không thể đến cơ quan công an làm CCCD được, đầu dây bên kia nói có thể hướng dẫn chị làm CCCD ngoài giờ. Chiều hôm đó, chị M. đưa con gái đến trụ sở để làm CCCD nhưng không gặp được ai nên đi về.

Đến trưa hôm sau, các đối tượng lại liên hệ với chị M. yêu cầu làm CCCD cho con qua mạng theo hướng dẫn. Người phụ nữ cả tin truy cập vào đường link do đối tượng cung cấp để tải ứng dụng “Dịch vụ công”. Khi chị M. làm xong theo hướng dẫn, các đối tượng tiếp tục gọi video call, yêu cầu chị xuất trình hai mặt CCCD và đưa khuôn mặt để xác nhận. Sau đó, chị M. nhận được mã OTP vào tin nhắn điện thoại.

Chị M. đã cung cấp mã OTP theo yêu cầu của các đối tượng, để rồi sau đó chị mới phát hiện, hơn 560 triệu đồng trong tài khoản của chị đã bị chuyển đến tài khoản của người có tên Nguyễn Xuân Thắng.

Một người phụ nữ khác là chị Lê Thị H. (SN 1984, ở Hà Nội) cũng nhận được cuộc gọi của người tự xưng là cán bộ công an phường Khương Thượng vào khoảng hơn 9h ngày 18/9/2024. Qua điện thoại, người này yêu cầu chị H. 14h có mặt tại trụ sở Công an quận Đống Đa (cũ) để làm thủ tục chuyển đổi hộ khẩu giấy sang hộ khẩu điện tử và làm CCCD cho con chị.

Đối tượng yêu cầu chị H. trước khi đến liên hệ với người tên “Trân” để được hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ cần mang theo. Chị H. liên lạc theo hướng dẫn và đối tượng “Trân” yêu cầu chị kết bạn qua tài khoản Zalo để được hướng dẫn làm thủ tục trên điện thoại.

Khi hướng dẫn, đối tượng gửi cho chị H. đường dẫn truy cập vào trang “chinhphu.hocudan.com”… Làm theo một loạt hướng dẫn của người lạ, cuối cùng chị H. phát hiện, toàn bộ số tiền hơn 430 triệu đồng trong 2 tài khoản của chị đã bị chuyển đến 2 tài khoản của người khác.

Ngay sau đó chị đã đến Công an phường Khương Thượng để trình báo sự việc. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, tài khoản nhận tiền là của Thắng.

Theo lời khai của bị cáo, đầu tháng 8/2024, anh ta được Tạ Anh Trường rủ sang Campuchia để làm việc với mức lương 25 triệu đồng/tháng. Sau thời gian làm việc ở Campuchia, đến cuối tháng 10/2024, Thắng được các đối tượng cho về Việt Nam theo đường tiểu ngạch.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền Thắng cùng các đối tượng chiếm đoạt của 2 bị hại là gần 1 tỷ đồng. Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định bác kháng cáo của người bị hại, tuyên y án sơ thẩm.