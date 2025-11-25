Ngày 25/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Phượng (SN 1996, ở Thanh Hóa) mức án 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, từ tháng 2/2023 đến 5/2024, do không có tiền và cần chi tiêu cá nhân, Phượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng cách đưa ra thông tin gian dối.

Bị cáo giới thiệu bản thân có khả năng tìm người hiến trứng và mang thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cho những cặp vợ chồng hiếm muộn, những người không có khả năng sinh con.

Cáo trạng xác định, sau khi những người hiến trứng và mang thai không thành công, để tạo sự tin tưởng, bị cáo lên mạng thuê người không quen biết làm giả giấy đăng ký kết hôn giữa người hiến trứng và người có nhu cầu có con, làm giả phiếu xét nghiệm có thai, phiếu siêu âm thai, tải hình ảnh que thử thai 2 vạch gửi cho các bị hại.

Ảnh minh họa

Do tin tưởng những giấy tờ, bằng chứng giả này, các bị hại đã chuyển tiền cho bị cáo. Bằng thủ đoạn trên, Phạm Thị Phượng đã chiếm đoạt của 3 cặp vợ chồng tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Trong số này có vợ chồng anh H. và chị C. Tháng 2/2023, Phượng lên Facebook để tìm kiếm những gia đình, cá nhân có nhu cầu mang thai hộ và nhờ mang thai hộ.

Ngày 15/2/2023, bị cáo gặp vợ chồng anh H., hai bên thỏa thuận chi phí hiến trứng và mang thai hộ là 800 triệu đồng đối với đơn thai và 860 triệu đồng đối với song thai.

Phượng tìm Đào Thị Th. là người có nhu cầu hiến trứng và mang thai hộ để kiếm tiền, hứa hẹn trả công 300 triệu đồng. Để đảm bảo thủ tục mang thai thành công, Phượng trao đổi với vợ chồng anh H. việc chuẩn bị 2 hồ sơ.

Trong hồ sơ thứ nhất, Th. là người đứng tên đi khám, hiến trứng và mang thai. Tinh trùng của anh H. được dùng để thụ tinh tạo phôi, sau đó phôi được chuyển vào cơ thể Th. Hồ sơ này được làm tại một phòng khám chuyên khoa phụ sản ở Hà Nội.

Hồ sơ thứ hai, Phượng tìm một người chỉ đứng tên hồ sơ đi khám, để một người khác hiến trứng, tạo phôi và trữ đông. Hồ sơ này làm tại một bệnh viện.

Sau đó, Phượng thuê người làm giả giấy đăng ký kết hôn để đủ điều kiện làm thủ tục hành chính về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ sinh sản.

Quá trình thực hiện việc mang thai, Th. đi khám và được bác sĩ thông báo không đủ sức khỏe để mang thai bằng phương pháp IVF. Th. nói lại với Phượng việc này nhưng Phượng không thông báo cho vợ chồng anh H. biết.

Sau khi được vợ chồng anh H. chuyển 300 triệu đồng, vì muốn anh H. tin tưởng mà tiếp tục chuyển thêm tiền, bị cáo lên mạng lấy hình ảnh que thử thai 2 vạch, gửi tin nhắn báo cho anh H. là Th. chắc chắn có thai, nói dối là mang song thai.

Bị cáo còn lên mạng thuê người làm giả hình ảnh chụp phiếu siêu âm thai tên Th., phiếu kết quả phân tích nhiễm sắc thể, đơn thuốc, ngày dự sinh rồi chụp lại gửi cho vợ chồng anh H.

Do tin tưởng, anh H. đã nhiều lần chuyển thêm tiền cho bị cáo với tổng số gần 250 triệu đồng.

Đến ngày 11/9/2023, Phượng báo với vợ chồng anh H. rằng Th. bị một thai lưu, một thai phát triển chậm nên đã phá thai. Vợ chồng anh H. yêu cầu Phượng gửi video xác nhận nhưng bị cáo tìm mọi lý do không quay và xin tìm người khác để làm lại.

Đến tháng 4/2024, anh H. trao đổi với bị cáo về việc không nhờ mang thai hộ nữa, yêu cầu Phượng trả lại số tiền đã nhận nhưng bị cáo không có khả năng hoàn trả.