Kiểm tra Nhà máy điện rác Nghệ An ngày 10/11, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu tháo gỡ 3 vướng mắc về nguồn rác, đường dây 110 kV và cấp nước thô; xử lý các kiến nghị của nhà đầu tư chậm nhất trong 10 ngày làm việc.

Chiều 10/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An và lãnh đạo các sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã kiểm tra hiện trường các dự án trọng điểm trong Khu kinh tế Đông Nam, trong đó có Nhà máy điện rác Nghệ An tại xã Hải Lộc do Công ty CP Galax (thành viên hệ sinh thái Tập đoàn Amaccao) làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải kiểm tra hiện trường Nhà máy điện rác Nghệ An

Sau gần 3 tháng khởi công, thi công đạt khoảng 35%

Nhà máy điện rác Nghệ An có tổng mức đầu tư 4.056 tỷ đồng, công suất xử lý 1.500 tấn rác sinh hoạt/ngày đêm, công suất phát điện 30 MW, sử dụng công nghệ lò ghi cơ học Martin của CHLB Đức. Khí thải được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu 2010/75/EU; dữ liệu quan trắc được truyền trực tuyến về cơ quan quản lý và công khai tại cổng nhà máy.

Đây là dự án điện rác có quy mô lớn nhất miền Trung hiện đang thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An xem xét quy hoạch tổng thể và phương án triển khai dự án

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện nhà đầu tư cho biết, sau gần 3 tháng kể từ lễ khởi công (19/8/2026), khối lượng thi công hiện đạt khoảng 35%. Thiết bị chính đã được đặt hàng và thanh toán; lô thiết bị đầu tiên dự kiến về công trường trong tháng 11/2026.

Theo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, giai đoạn 1 của dự án có mốc hoàn thành quý IV/2028, giai đoạn 2 quý IV/2030. Tuy nhiên, Công ty CP Galax (thành viên hệ sinh thái Tập đoàn AMACCAO) cam kết đưa toàn bộ dự án, cả hai giai đoạn, vào vận hành ngay trong quý IV/2027.

Rõ việc, rõ đầu mối, rõ thời hạn

Trên cơ sở báo cáo và kiến nghị của nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đối với ba nội dung quyết định việc nhà máy có thể vận hành ngay khi hoàn thành xây dựng.

Thứ nhất, về nguồn cung cấp rác cho Nhà máy điện rác: Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 14121/UBND-CN ngày 26/10/2026; tham mưu phương án phân luồng, bảo đảm nguồn rác, cơ chế giá và việc ký kết hợp đồng dịch vụ xử lý rác theo quy định, đáp ứng nhu cầu vận hành của nhà máy; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/11/2026.

Thứ hai, về đường dây 110 kV: Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam được yêu cầu khẩn trương tổ chức thẩm định hồ sơ đề xuất dự án đường dây 110 kV, trình chấp thuận nhà đầu tư theo đúng quy định.

Thứ ba, về cấp nước thô: Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc hoàn thiện thủ tục, triển khai trạm bơm, tuyến ống cấp nước thô cùng đường dây 110 kV, bảo đảm hoàn thành đồng bộ với nhà máy.

Đối với nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP Galax (thành viên hệ sinh thái Tập đoàn AMACCAO) tập trung nguồn lực xây dựng, lắp đặt thiết bị, hoàn thiện các công trình phụ trợ và điều kiện vận hành theo quy định, bảo đảm đưa toàn bộ dự án vào vận hành, khai thác đúng thời gian đã cam kết, trong quý IV/2027.

Kiến nghị của nhà đầu tư phải được xử lý trong 10 ngày làm việc

Đáng chú ý, kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các cơ quan liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời xem xét, hướng dẫn, xử lý khi nhận được kiến nghị của địa phương, nhà đầu tư, trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam được giao thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ; kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc, nội dung vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo.

Như vậy, mỗi nội dung đều đã có cơ quan chủ trì, có thời hạn và có cơ chế đôn đốc. Tiến độ của Nhà máy điện rác Nghệ An từ nay gắn trực tiếp với trách nhiệm thực thi của từng sở, ngành được giao nhiệm vụ.

Hướng tới xử lý tập trung rác thải sinh hoạt toàn tỉnh

Việc UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng phương án phân luồng, bảo đảm nguồn rác và cơ chế giá cho nhà máy thể hiện định hướng rõ ràng: rác thải sinh hoạt của Nghệ An sẽ được thu gom, đưa về xử lý tập trung bằng công nghệ đốt phát điện hiện đại tại dự án đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đã khởi công và đang thi công đúng tiến độ.

Với công suất 1.500 tấn/ngày đêm, Nhà máy điện rác Nghệ An được kỳ vọng giải quyết căn bản bài toán xử lý rác thải sinh hoạt của tỉnh, giảm tối đa chôn lấp, đồng thời bổ sung nguồn cung điện cho hệ thống điện quốc gia. Nhiệm vụ đặt ra lúc này là tập trung mọi nguồn lực để dự án về đích đúng cam kết.

Buổi kiểm tra ngày 10/11 cho thấy sự đồng hành của chính quyền tỉnh Nghệ An với doanh nghiệp: nhà đầu tư cam kết tiến độ bằng nguồn lực thực tế, chính quyền tháo gỡ vướng mắc bằng những chỉ đạo cụ thể, có thời hạn và có người chịu trách nhiệm.

Khi ba vấn đề về nguồn cung cấp rác cho Nhà máy điện rác, đường điện 110 kV và cấp nước thô được giải quyết đúng hạn, Nhà máy điện rác Nghệ An của hệ sinh thái Amaccao có đầy đủ cơ sở để vận hành trong quý IV/2027, sớm chấm dứt tình trạng chôn lấp, trả lại môi trường trong lành cho người dân Hải Lộc và các vùng lân cận.

Ngọc Minh