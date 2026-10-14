Ngày 14/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải kiểm tra một số dự án giao thông trọng điểm và mô hình phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp tại các xã Yên Thành, Hợp Minh và Quan Thành.

Tại xã Yên Thành, ông Võ Trọng Hải trực tiếp kiểm tra tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 7B - Khu di tích lịch sử quốc gia Phan Đăng Lưu, xã Hoa Thành qua Quốc lộ 48E đến tượng đài đồng chí Phan Đăng Lưu tại thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành cũ.

Dự án có chiều dài 3,82km, tổng mức đầu tư hơn 57 tỷ đồng, do UBND xã Yên Thành làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải gọi điện chấn chỉnh nhà thầu ngay tại công trường. Ảnh: Cổng thông tin Nghệ An

Đến nay, công trình mới hoàn thành hơn 1km thảm bê tông nhựa, giá trị hợp đồng xây lắp đạt hơn 20%. Tiến độ dự án chưa đáp ứng yêu cầu của UBND tỉnh. Trong khi đó, chính quyền xã còn lúng túng trong công tác tổ chức triển khai, kiểm soát tiến độ và đánh giá năng lực thực hiện của nhà thầu.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch Nghệ An nhận thấy nhà thầu gần như không tập trung máy móc, nhân lực tại công trường để thi công. Ông yêu cầu lãnh đạo xã Yên Thành kết nối điện thoại với nhà thầu để trực tiếp trao đổi, đồng thời yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ông Võ Trọng Hải nhấn mạnh, nếu nhà thầu không nghiêm túc triển khai, tỉnh sẽ có biện pháp xử lý, trong đó có việc cấm nhà thầu này tham gia các dự án trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra các dự án hạ tầng giao thông, Chủ tịch Nghệ An yêu cầu Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh và UBND các xã nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, siết chặt kỷ cương trong quá trình triển khai dự án.

Các đơn vị cần thường xuyên đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công; kiên quyết xử lý hoặc thay thế các nhà thầu thi công trì trệ.