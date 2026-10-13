Để phục vụ việc lai dắt, định vị và hợp long vòm thép nặng 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, TPHCM sẽ cấm luồng đường thủy tại khu vực thi công trong các khung giờ cụ thể vào ngày 19, 21 và 22/10.

Sở Xây dựng TPHCM vừa thông báo phương án tổ chức giao thông đường thủy phục vụ thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Theo đó, từ ngày 13/10 đến 7/12/2026, khu vực thi công cầu chính sẽ được bố trí trạm điều tiết ở thượng lưu và hạ lưu, kết hợp hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Đáng chú ý, trong thời gian lắp dựng và hợp long vòm thép chính, luồng sông Sài Gòn sẽ bị cấm tạm thời theo từng khung giờ.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dự kiến hợp long ngày 21/10. Ảnh: Tuấn Hùng

Cụ thể, ngày 19/10, từ 13h đến 19h, luồng sông tại khu vực thi công sẽ tạm dừng lưu thông để phục vụ việc di chuyển đoàn sà lan chở kết cấu vòm thép vào vị trí và neo giữ.

Trong hai ngày 21 và 22/10, luồng tiếp tục bị cấm từ 2h đến 18h để phục vụ công tác xoay sà lan, nâng hạ, định vị và hợp long vòm thép cầu chính.

Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu người điều khiển phương tiện thủy nội địa khi đến khu vực trên phải tuân thủ hướng dẫn của trạm điều tiết và hệ thống báo hiệu tại hiện trường. Các phương tiện cần chủ động theo dõi thông báo về luồng tuyến để lựa chọn lộ trình phù hợp.

Phối cảnh cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Vòm thép nặng 3.400 tấn chuẩn bị hợp long

Đến nay, dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đạt khoảng 90% khối lượng thi công. Hai đầu cầu dẫn đã hoàn thành, các hạng mục còn lại đang được hoàn thiện.

Ngày 11/10, tổ hợp vòm thép chính nặng 3.400 tấn đã được thử tải thành công tại cảng Đông Xuyên (Vũng Tàu), đủ điều kiện hạ thủy. Kết cấu được nâng lên độ cao 40cm bằng 30 module xe tự hành đa trục và duy trì tải trọng trong 24 giờ. Khối thép sau đó được lai dắt đường thủy về vị trí lắp đặt trong khoảng 2 ngày.

Vòm thép dài 187m, rộng 11m, lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước Nam Bộ, là điểm nhấn kiến trúc của công trình.

Khởi công ngày 30/4/2025 với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, cầu đi bộ dài khoảng 720m, nối Công viên Bến Bạch Đằng với Quảng trường trung tâm Thủ Thiêm. Dự án dự kiến khánh thành vào cuối năm 2026, góp phần kết nối không gian công cộng hai bên sông Sài Gòn.