Chủ tịch nước Lương Cường sáng nay đến thăm và dự lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 tại Học viện Quốc phòng.

Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết, năm học 2024-2025, Học viện đã tổ chức đào tạo 18 khóa học tập trung, gồm 12 đối tượng học viên là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, QĐND Việt Nam; sĩ quan cao cấp của quân đội một số nước.

Học viện đã tích cực, đi đầu trong việc cập nhật tình hình, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, bám sát thực tiễn đất nước, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, sự phát triển của lực lượng vũ trang, quân đội đưa vào nội dung, chương trình huấn luyện-đào tạo.

Chủ tịch nước Lương Cường thăm Thư viện của Học viện Quốc phòng. Ảnh: TTXVN

Học viện đã triển khai nghiên cứu nhiều đề tài khoa học cấp quốc gia, cấp Bộ Quốc phòng; tích cực nghiên cứu tổng kết thực tiễn, nhất là tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng một số vấn đề liên quan đến quân sự, quốc phòng.

Học viện cũng triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; chủ động xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành, tổ chức huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng...

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ, trải qua gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Quốc phòng đã đào tạo hàng vạn cán bộ cao cấp của quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hàng nghìn cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang. Học viện cũng đào tạo hàng trăm tiến sĩ, thạc sĩ khoa học quân sự, hàng trăm cán bộ cao cấp quân đội của một số nước; tổ chức nhiều khóa đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế cho học viên của 34 quốc gia trên thế giới.

Chủ tịch nước khẳng định, Học viện là điểm sáng về nghiên cứu khoa học, tham mưu chiến lược, phát triển lý luận, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Chủ tịch nước đề nghị Học viện cần tiếp tục chủ động, nghiêm túc triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, về yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội...

Chủ tịch nước lưu ý, cần thường xuyên cập nhật kiến thức mới về khoa học quân sự, nhất là phương thức tác chiến hiện đại, tác chiến đa miền, chiến tranh công nghệ cao, chiến tranh mạng... lý luận và thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh an ninh truyền thống và phi truyền thống diễn biến phức tạp.

Cùng với đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tham mưu chiến lược, phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam; quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận quân sự, quốc phòng, an ninh, nhất là về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Học viện cần nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại quốc phòng, mở rộng hợp tác quốc tế; các hoạt động hợp tác cần đa dạng, kết hợp chặt chẽ, sinh động giữa trao đổi, chia sẻ tri thức với quảng bá hình ảnh, vị thế của đất nước, con người, chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ, chính nghĩa của Việt Nam.

Về công tác lãnh đạo, Chủ tịch nước cho rằng, phải xây dựng Đảng bộ Học viện thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhà khoa học của Học viện phải là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ và năng lực thực tiễn.

Chủ tịch nước đề nghị Học viện cần nhanh chóng rà soát, chuẩn hóa, hiện đại hóa hệ thống quy chế, quy định, tiêu chí học tập, rèn luyện, kiên trì xây dựng môi trường sư phạm hiện đại, nhân văn, tiến bộ. Ngoài ra, Học viện cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và mô phỏng thực tế ảo vào giảng dạy, huấn luyện; quản trị, xây dựng "Học viện thông minh". Xây dựng Học viện không chỉ là trung tâm huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học, tham mưu chiến lược mà còn là trung tâm hướng dẫn xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Với các học viên, Chủ tịch nước yêu cầu cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn yêu cầu ngày càng cao về tư duy, tầm nhìn, bản lĩnh, phẩm chất, năng lực của người cán bộ của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang trong kỷ nguyên mới; chủ động học tập, rèn luyện, nghiên cứu thực tiễn, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, tham mưu, chỉ huy, quản trị hiện đại.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, đầu tư xây dựng Học viện Quốc phòng thực sự là trung tâm huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự, quốc phòng, an ninh hiện đại ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới.