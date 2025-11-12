Chiều nay, chuyên cơ chở Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein đã đến Hà Nội. Quốc vương thăm Việt Nam trong 2 ngày.

Ngay sau đó, đoàn xe hộ tống đã đưa Quốc vương vào nội thành, đến Phủ Chủ tịch dự lễ đón do Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì.

Chuyến thăm của Quốc vương diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao (9/8/1980 - 9/8/2025), có ý nghĩa rất quan trọng.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường bắt tay, chào đón Quốc vương Jordan thăm Việt Nam.

Các em thiếu nhi Hà Nội tặng hoa, vẫy chào đoàn đại biểu Jordan. Quốc kỳ hai nước tung bay trong nắng chiều.

Tiếp đó, Chủ tịch nước trân trọng mời Quốc vương bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Chủ tịch nước Lương Cường mời Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước và Quốc vương cùng tới chào các thành viên đoàn hai nước dự lễ đón. Kết thúc lễ đón, hai lãnh đạo trở lại bục danh dự, cùng chứng kiến phần diễu binh chào mừng của Đội danh dự.

Ngay sau lễ đón, hai lãnh đạo tiến hành hội đàm.

Dự kiến, Quốc vương Jordan sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Jordan, trao đổi bàn tròn doanh nghiệp dệt may và có một số hoạt động khác.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Jordan đến Việt Nam và là trao đổi đoàn cấp người đứng đầu Nhà nước/Chính phủ đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến thăm đánh dấu một cột mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, mở ra giai đoạn hợp tác mới, tạo tiền đề cho việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Về chính trị - ngoại giao, thời gian qua, Việt Nam và Jordan tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế

Kim ngạch thương mại năm 2024 đạt xấp xỉ 190 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam chiếm 95%, đạt gần 181 triệu USD. Hai bên thúc đẩy kim ngạch thương mại đạt 500 triệu USD đến năm 2030, đạt 1 tỷ USD đến năm 2035