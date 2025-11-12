Các em thiếu nhi Hà Nội tặng hoa, vẫy chào đoàn đại biểu Jordan. Quốc kỳ hai nước tung bay trong nắng chiều.
Tiếp đó, Chủ tịch nước trân trọng mời Quốc vương bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Chủ tịch nước Lương Cường mời Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
Chủ tịch nước và Quốc vương cùng tới chào các thành viên đoàn hai nước dự lễ đón. Kết thúc lễ đón, hai lãnh đạo trở lại bục danh dự, cùng chứng kiến phần diễu binh chào mừng của Đội danh dự.
Ngay sau lễ đón, hai lãnh đạo tiến hành hội đàm.
Dự kiến, Quốc vương Jordan sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Jordan, trao đổi bàn tròn doanh nghiệp dệt may và có một số hoạt động khác.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Jordan đến Việt Nam và là trao đổi đoàn cấp người đứng đầu Nhà nước/Chính phủ đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao.
Chuyến thăm đánh dấu một cột mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, mở ra giai đoạn hợp tác mới, tạo tiền đề cho việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.
