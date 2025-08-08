Sáng 7/8 (giờ địa phương), sau lễ đón cấp Nhà nước được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Angola, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço.

Thay mặt nhân dân Angola, Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço vui mừng chào đón Chủ tịch nước Lương Cường, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Angola, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc lịch sử, tạo tiền đề để đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước bước vào giai đoạn mới, phát triển sâu rộng và mạnh mẽ hơn nữa.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço hội đàm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đến thăm Angola trong bối cảnh đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025) và Angola chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Ngày Độc lập, Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço, các lãnh đạo và nhân dân Angola đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị và tình cảm nồng ấm.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Ngài Tổng thống, các nhà lãnh đạo và nhân dân Angola.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường đã cùng Tổng thống Angola điểm lại những dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước khởi nguồn từ những ngày tháng cùng nhau đoàn kết trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, với biểu tượng hữu nghị là Đại lộ Hồ Chí Minh tại trung tâm thủ đô Luanda, Angola.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định mối quan hệ anh em, bạn bè thân thiết Việt Nam-Angola là tài sản chung quý báu, là nền tảng vững chắc để hai nước mở ra giai đoạn phát triển mới, tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ tin cậy chính trị, ủng hộ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước, tình đoàn kết, gắn bó và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Đánh giá cao vai trò và thế mạnh của Việt Nam, Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço cũng đề nghị Việt Nam hỗ trợ Angola phát triển nông nghiệp, đặc biệt về trồng lúa, cây ăn quả, góp phần bảo đảm an ninh lương thực bền vững cho Angola.

Nhấn mạnh ưu tiên thúc đẩy trao đổi thương mại song phương, Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço mong có thêm các sản phẩm của Việt Nam hiện diện tại thị trường Angola và kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, sản xuất tại Angola; đồng thời đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, khai khoáng, luyện kim…

Chỉ rõ Angola là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở châu Phi, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng hai nước còn nhiều dư địa để đẩy mạnh hợp tác, cùng nhau xây dựng mối quan hệ “đối tác hợp tác cùng phát triển” Việt Nam-Angola trở thành hình mẫu cho hợp tác Nam - Nam.

Trên tinh thần đó, bên cạnh việc tiếp tục củng cố tình đoàn kết, gắn bó, tin cậy về chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu như quốc phòng, an ninh, phát huy và đa dạng hóa hình thức hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như hợp tác về chuyên gia y tế, giáo dục, nông nghiệp.

Chia sẻ nhận thức chung với Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço về tầm quan trọng của việc nâng tầm quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư song phương, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các cơ quan của Angola tạo điều kiện, dành ưu đãi để các doanh nghiệp Việt Nam sớm cụ thể hóa các dự án, kế hoạch đầu tư trong các lĩnh vực dầu khí, năng lượng, khai thác, chế biến khoáng sản, công nghiệp luyện kim…

Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, tăng cường hợp tác giữa hệ thống ngân hàng hai nước và thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác kinh tế nền tảng nhằm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD trong thời gian tới.

Nhấn mạnh vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam tại Angola, cộng đồng đã luôn đồng hành và phát triển cùng với nhân dân Angola trong những giai đoạn khó khăn nhất, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Tổng thống và các cơ quan của Angola tạo điều kiện, bảo đảm an ninh, an toàn để cộng đồng người Việt yên tâm sinh sống và làm việc ổn định, ngày càng có nhiều đóng góp cho sự phát triển của hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tình đoàn kết, gắn bó, tin cậy giữa hai Đảng, hai nước thông qua duy trì trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, trên tất cả các kênh, triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác Ủy ban Liên chính phủ và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ quản lý, trao đổi sinh viên…

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Tổng thống Angola đã có nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định tại châu Phi trong vai trò Chủ tịch Liên minh châu Phi năm 2025 và Nguyên thủ điều phối của Liên minh châu Phi về Hòa bình và Hòa giải.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço chứng kiến lễ ký Ý định thư về thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Angola. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Để đẩy mạnh hiệu quả hợp tác giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương, quốc tế và khu vực, Chủ tịch nước đề nghị Angola hỗ trợ Việt Nam tăng cường hiện diện, mở rộng hợp tác thực chất với Liên minh châu Phi và ủng hộ các ứng cử của Việt Nam vào các tổ chức quốc tế.

Hai Nhà lãnh đạo khẳng định ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, vì hoà bình, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng mời Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam. Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço đã ra Tuyên bố chung Việt Nam-Angola, thể hiện cam kết, quyết tâm của hai bên trong việc mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác song phương, đồng chủ trì gặp gỡ báo chí và chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác...

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Angola

Tối 7/8 tại thủ đô Luanda, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Angola (12/11/1975-12/11/2025).

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Lễ kỷ niệm. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tete Antonio; lãnh đạo Đảng Phong trào nhân dân giải phóng Angola (MPLA); Đại sứ, đại biện các nước trong đoàn ngoại giao; bạn bè sở tại cùng khoảng 400 đại diện cộng đồng Việt Nam ở Angola.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chào cờ. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với hai đất nước anh em, đặc biệt là tổ chức long trọng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Angola của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, chuyến thăm đầu tiên đến Angola của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam sau gần 20 năm và vào thời điểm hai nước đang tổ chức kỷ niệm các sự kiện quan trọng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định tình hữu nghị và đoàn kết gắn bó giữa Việt Nam và Angola khởi nguồn từ trong giai đoạn đấu tranh, giải phóng dân tộc của hai nước, được đặt nền móng qua các chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Đảng Phong trào nhân dân giải phóng Angola (MPLA) Antonio Agostinho Neto, “vị lãnh tụ bất tử” của nhân dân Angola, đến Việt Nam tháng 8/1971 và chuyến thăm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - “vị tướng của hòa bình” đến Angola tháng 12/1980.

Trong những thời điểm khó khăn nhất, Việt Nam và Angola luôn là chỗ dựa tinh thần của nhau, chia sẻ cho nhau kinh nghiệm quý báu về nghệ thuật chiến tranh nhân dân, xây dựng và tái thiết đất nước.

Năm 1975 là một mốc son lịch sử đối với cả hai nước khi Việt Nam hoàn thành công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Angola chính thức trở thành quốc gia độc lập.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu chúc mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam–Angola. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Một dấu mốc đặc biệt đáng nhớ và minh chứng cho sự chân thành, tin cậy trong quan hệ hai nước là ngày 12/11/1975, chỉ 1 ngày sau khi Angola tuyên bố độc lập, hai nước đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

Sự kiện này đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt trên cơ sở cùng sẻ chia những giá trị về độc lập, tự do và phát triển. Từ đó tới nay, mối quan hệ đó liên tục được củng cố và phát triển dựa trên cơ sở tin cậy chính trị và tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Chính phủ và nhân dân hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, sau 50 năm nhân dân hai nước vui mừng được chứng kiến sự vươn lên của mỗi nước, trở thành những quốc gia có vị thế, tiếng nói ngày càng quan trọng tại mỗi khu vực và trên thế giới cũng như sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực từ chính trị-ngoại giao đến kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường đến Angola lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm thống nhất những định hướng phát triển của quan hệ song phương trong thời gian tới; đồng thời cũng khẳng định sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với việc không ngừng vun đắp quan hệ hợp tác với Angola nói riêng, và với châu Phi nói chung và là minh chứng cho chính sách đối ngoại sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế của Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình an ninh, chính trị-kinh tế thế giới đã, đang và sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng hơn bao giờ hết, mối quan hệ anh em, bạn bè giữa Việt Nam và Angola là tài sản quý báu mà hai nước cần trân trọng, gìn giữ, phát huy để thúc đẩy hợp tác, khơi thông nguồn lực, bổ sung cho nhau cùng phát triển.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Việt Nam và Angola, với nền tảng hữu nghị vững chắc trong suốt 50 năm qua, hoàn toàn có cơ sở để đưa quan hệ song phương lên những tầm cao mới - thực chất, hiệu quả và bền chặt hơn-xây dựng mối quan hệ “Đối tác hợp tác cùng phát triển” trở thành hình mẫu cho hợp tác Nam-Nam.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tin tưởng rằng với sự ủng hộ của lãnh đạo cấp cao hai nước, quyết tâm chính trị cao và tinh thần hợp tác chân thành, cùng có lợi, sự ủng hộ, phối hợp tích cực, hiệu quả của bạn bè, đối tác quốc tế, quan hệ Việt Nam-Angola sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước và góp phần tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở cả hai khu vực cũng như trên toàn thế giới.

Về phần mình, bày tỏ vinh dự và xúc động được phát biểu tại buổi lễ trang trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Angola và Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Angola Tete Antonio cho biết, trải qua nửa thế kỷ hai nước Angola và Việt Nam đã xây dựng nên mối quan hệ tin cậy và gắn bó, dựa trên tinh thần đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác hữu nghị.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Angola Téte António phát biểu chúc mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Angola. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Bộ trưởng Tete Antonio khẳng định những tình cảm gắn bó ấy được tôi luyện trong ngọn lửa đấu tranh vì độc lập và tự do; nhấn mạnh trong những thời khắc cam go nhất của lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Agostinho Neto và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân hai nước Angola và Việt Nam đã chung lý tưởng, kiên cường chống lại ách đô hộ thực dân. Sự dũng cảm và bền bỉ của nhân dân Việt Nam đã truyền cảm hứng sâu sắc cho nhân dân Angola, và chiến thắng của Việt Nam đã khẳng định ý chí không khuất phục của một dân tộc khát khao độc lập.

Chỉ rõ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận Cộng hòa Angola, hợp tác song phương đã không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Angola bày tỏ trân trọng ghi nhận và biết ơn sự hỗ trợ quý báu của phía Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục và y tế, cũng như những đóng góp to lớn của các chuyên gia Angola được đào tạo tại Việt Nam.

Nhìn về tương lai, ông Tete Antonio cho rằng cả hai nước càng có thêm động lực để tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác chiến lược; cần cùng nhau tìm kiếm và khai thác những cơ hội mới trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ; đồng thời, tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy du lịch và kết nối doanh nghiệp hai nước, nhằm khai mở tiềm năng hợp tác toàn diện.

Bộ trưởng Tete Antonio nhấn mạnh Angola đặc biệt coi trọng chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường lần này, như một minh chứng sinh động cho tình hữu nghị và cam kết cùng chung tay tiếp tục vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Angola.

Ông Tete Antonio khẳng định Angola và Việt Nam sẽ cùng hướng đến một thế giới hòa bình, thịnh vượng; cùng tin tưởng vào chủ nghĩa đa phương và giải quyết xung đột bằng con đường hòa bình. Trên diễn đàn quốc tế, hai nước sẽ luôn là những người bạn đồng hành tin cậy, bảo vệ lợi ích của các quốc gia đang phát triển và thúc đẩy ổn định toàn cầu.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, đồng Chủ tịch Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Angola, đã trao tặng kỷ niệm chương cho một số chuyên gia y tế và giáo dục Việt Nam để ghi nhận những đóng góp quan trọng, hiệu quả cho sự phát triển của Angola, cũng như quan hệ hai nước.

Theo TTXVN