Chủ tịch nước và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Angola theo lời mời của Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço và Phu nhân.

Đón Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt cùng đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay, về phía Angola có Bộ trưởng Ngoại giao Téte António; Đại sứ Angola tại Việt Nam Fernando Miguel; Tỉnh trưởng Luanda Luis Manuel da Fonseca; Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao Angola Jorge Pataca.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Angola Dương Chính Chức; cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Angola.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân tới thủ đô Luanda, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hoà Angola. Ảnh: TTXVN

Dự kiến, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ hội đàm cấp cao với Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Carolina Cerqueira; làm việc với lãnh đạo Đảng Phong trào nhân dân giải phóng Angola; gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Angola và dự lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đặc biệt, Chủ tịch nước sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Quốc hội Angola, qua đó truyền tải thông điệp chính sách về một Việt Nam mong muốn đóng góp lớn hơn vào nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại.

Việt Nam là một trong những nước đầu tiên công nhận nền độc lập của Angola.

Angola hiện là Chủ tịch của Liên minh châu Phi (AU) gồm 54 quốc gia thành viên, lực lượng quan trọng tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn đa phương. Chuyến thăm của Chủ tịch nước cũng diễn ra đúng dịp Việt Nam - Angola kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025).

Trong những năm qua, kim ngạch thương mại song phương ở mức 150-200 triệu USD mỗi năm, song còn khiêm tốn so với tiềm năng hai nước. Đặc biệt, các lĩnh vực như dầu khí, viễn thông, nông nghiệp, y tế và đào tạo nghề là những lĩnh vực Angola rất quan tâm và Việt Nam có kinh nghiệm thực tiễn phong phú.

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Angola đã và đang đóng vai trò cầu nối quan trọng trong thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước.

Việt Nam hiện có cộng đồng người Việt lớn nhất tại Angola và cũng là cộng đồng người Việt đông nhất tại châu Phi, với gần 8.000 người sinh sống và làm việc, chủ yếu tập trung tại thủ đô Luanda và các tỉnh lân cận.