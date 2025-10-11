Ngày 11/10, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), đoàn công tác của Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã đến thăm Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (cù lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang).

Đoàn công tác của Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: H.H

Chủ tịch Quốc hội thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng – nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, người con ưu tú của An Giang.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: H.H

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: H.H

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi sổ lưu niệm tại di tích. Ảnh: H.H

Chủ tịch Quốc hội mong tỉnh An Giang phát triển nhanh, vững chắc, cùng với sự đi lên của cả nước, xứng đáng là quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ông cũng đề nghị địa phương thường xuyên quan tâm đến Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng để nơi đây tiếp tục là “địa chỉ đỏ” giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, nhất là với thế hệ trẻ.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà gia đình chính sách, người có công ở An Giang. Ảnh: H.H

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác trao 200 suất quà tặng các gia đình chính sách, người có công, trẻ em, đồng bào dân tộc ở xã Mỹ Hòa Hưng và phường Vĩnh Tế.