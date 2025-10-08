Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay họp phiên thứ 50. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên họp thường kỳ diễn ra trước kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 20/10.

Trong thời gian dự kiến kéo dài 6,5 ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định 37 nội dung.

Về công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, với thời lượng lớn nhất tại phiên họp.

Ủy ban Thường vụ xem xét, cho ý kiến về 22 dự án luật, nghị quyết để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, trong đó có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến những lĩnh vực then chốt (như hoàn thiện các chính sách thuế, tổ chức bộ máy, quyền con người, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. Ảnh: Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội nhắc đến tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất: "Công tác lập pháp không chỉ dừng lại ở việc khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, điểm nghẽn, mà còn phải đi trước, mở đường, dẫn dắt cho phát triển của đất nước, khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức lao động, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển”.

Từ đây, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ khi thảo luận cần thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, hiện đại, có tính đột phá, tạo động lực và không gian mới cho phát triển đất nước.

Về các báo cáo về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, công tác dân nguyện, các báo cáo tổng kết thực hiện các kế hoạch 5 năm trình Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là nội dung quan trọng, là cơ sở hoạch định các chính sách giai đoạn 2026-2030, hướng tới đạt được các mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Một số nội dung đã được Trung ương thảo luận tại hội nghị vừa qua. Do đó, ông đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kỹ lưỡng để thể chế hóa thật đúng đắn, đầy đủ những chủ trương, chính sách, định hướng lớn đã được Trung ương quyết định. Trong đó là những vấn đề về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, cơ cấu lại nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, đề xuất được những giải pháp, chính sách thật sự đột phá...

Về 4 vấn đề quan trọng trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035; việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030; việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước; công tác nhân sự.

Ảnh: Quốc hội

Về một số công việc khác, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến lần 3 về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15.

Ủy ban Thường vụ xem xét, quyết định theo thẩm quyền về 5 nội dung: Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; phân bổ dự toán, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025. Ngoài ra, xem xét, quyết định về điều chỉnh hợp nhất kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 của các địa phương sau sáp nhập; mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2026; cho ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số chính sách đặc thù phát triển công nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ tập trung xem xét các vấn đề cả về nội dung và công tác tổ chức để chuẩn bị cho kỳ họp đặc biệt quan trọng tới đây. Chương trình làm việc đã được bố trí kỹ lưỡng, chặt chẽ về thời gian và nội dung.

"Khối lượng công việc lớn, áp lực cao, nhưng đề nghị các cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, phối hợp chặt chẽ, quyết tâm hoàn thành việc xem xét tất cả các nội dung đúng tiến độ thời gian đã được dự kiến...", ông nêu rõ.