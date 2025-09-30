Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn ông Nguyễn Hữu Đông, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Mạnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội; phân công chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng Quốc hội, thực hiện nhiệm vụ của Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao nghị quyết cho ông​ Nguyễn Hữu Đông. Ảnh: Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao nghị quyết cho ông Lê Quang Mạnh. Ảnh: Quốc hội

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, các ông Nguyễn Hữu Đông và Lê Quang Mạnh đều là những cán bộ có kinh nghiệm dày dặn, đảm nhiệm nhiều chức vụ, vị trí quan trọng trong quá trình công tác và được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao.

Theo Chủ tịch Quốc hội, từ nay đến cuối năm và đầu năm 2026, có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 - kỳ họp có khối lượng công việc đồ sộ; chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Quốc hội cũng đang tiến hành các hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026); chuẩn bị các công việc tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các nhân sự mới nhận nhiệm vụ sẽ cùng cơ quan, đơn vị nơi mình công tác đoàn kết, chung sức đồng lòng, phát huy tối đa kinh nghiệm; nỗ lực phấn đấu, tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông khẳng định, sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Chủ tịch Quốc hội; tiếp tục rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, tích cực học tập, nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ.

Ông cũng khẳng định sẽ giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Hữu Đông mong muốn, tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của các Ủy ban, Hội đồng Dân tộc, Văn phòng Quốc hội, các bộ, ban, ngành Trung ương...