Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhìn nhận, khối lượng công việc tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội càng lớn thì yêu cầu về chất lượng và trách nhiệm càng phải cao, "không vì sức ép tiến độ mà xem nhẹ chất lượng".

Sáng 17/10, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16 khai mạc tại Nhà Quốc hội.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ họp diễn ra ngay sau thành công của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và chỉ sau kỳ họp không thường lệ thứ nhất gần 2 tháng, thể hiện tinh thần quyết liệt, khẩn trương, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, quyết sách của Đảng; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc

Thời gian qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế - xã hội vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Chủ tịch Quốc hội thông tin trong 9 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 9,01% so với cùng kỳ - cao nhất trong 15 năm trở lại đây. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo; an sinh xã hội được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được chú trọng.

Hội nghị Trung ương 4 đã xem xét, thông qua, thống nhất nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2027, tinh thần là phải tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo...

Theo Chủ tịch Quốc hội, những quyết sách của Quốc hội phải thật sự nhanh, đúng, trúng, khả thi, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tiễn. Quốc hội cần tiếp tục đặt ra yêu cầu cao trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa hoàn thiện thể chế với tổ chức thực hiện, giữa mục tiêu phát triển với khả năng huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Trên tinh thần đó, tại kỳ họp này, Quốc hội cần tập trung cao độ để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, với nhiều nội dung quan trọng, chiến lược.

Phiên khai mạc kỳ họp thứ 2

Về công tác lập pháp, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét 47 dự án luật, nghị quyết, trong đó xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật khác. Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 đến nay.

Nhiều dự án quan trọng có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, ngân sách nhà nước, xây dựng và thi hành pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu, không chỉ hoàn thành số lượng lớn các luật, nghị quyết, mà các luật, nghị quyết ban hành phải đảm bảo chất lượng, khả thi, đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Không vì sức ép tiến độ mà xem nhẹ chất lượng

Về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác, Quốc hội sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện, kế hoạch năm 2026; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2027; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 và xem xét các vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội dự phiên khai mạc sáng nay

Về hoạt động giám sát, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; kết quả giám sát

việc giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Khối lượng công việc càng lớn thì yêu cầu về chất lượng và trách nhiệm càng phải cao, vì vậy Chủ tịch Quốc hội đề nghị với những vấn đề đã rõ, đủ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn thì tập trung xem xét, quyết định kịp thời. Những vấn đề mới, khó, còn ý kiến khác nhau thì phân tích thấu đáo, lựa chọn phương án tốt nhất.

"Không vì sức ép tiến độ mà xem nhẹ chất lượng, nhưng cũng không lấy sự thận trọng làm lý do trì hoãn. Mỗi quyết sách phải xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực, điều kiện tổ chức thực hiện, cơ chế kiểm tra, giám sát và tính khả thi, hiệu quả", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội trước phiên khai mạc. Ảnh: Media QH

Chủ tịch Quốc hội đề nghị đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy cao nhất bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm trước cử tri, nhân dân và đất nước; tham dự đầy đủ các phiên họp, nghiên cứu kỹ tài liệu, tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp những ý kiến sâu sắc, thiết thực; chấp hành nghiêm nội quy kỳ họp.

Mỗi ý kiến, mỗi quyết định phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân lên trên hết, thể hiện rõ tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.