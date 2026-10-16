Tại cuộc họp báo chiều nay, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 16 sẽ khai mạc vào sáng mai (17/10), dự kiến bế mạc vào ngày 21/11.

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức tập trung và chia thành 2 đợt (28 ngày). Đợt 1 từ ngày 17/10-14/11, đợt 2 từ 20-21/11. Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ bảy, 1 ngày chủ nhật. Từ ngày 15-19/11, các đại biểu nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển thông tin về kỳ họp

Về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét 47 dự án luật, nghị quyết (xem xét, thông qua 43 dự án, cho ý kiến về 4 dự án). Trong số các dự án dự kiến được xem xét, thông qua có: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi)...

Một nội dung khác là Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách; tiến hành chất vấn.

Thông tin về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thị Hồng Yến cho biết dự thảo được xây dựng theo hướng dựa trên dữ liệu và phương pháp khoa học, công khai, minh bạch để quy định về giá đất.

Dự thảo hướng tới hoàn thiện bảng giá đất, hệ số điều chỉnh và các chính sách tài chính đất đai phù hợp với thực tiễn, bảo đảm công bằng, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Mục tiêu là kết hợp, liên thông giữa dữ liệu đất đai với các dữ liệu chuyên ngành có liên quan nhằm bảo đảm ngăn ngừa thao túng, hình thành giá ảo.

Bà Phạm Thị Hồng Yến trả lời báo chí

Về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bà Yến nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ pháp luật, giảm thiểu khiếu kiện, ổn định đời sống của nhân dân cũng như đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Luật sẽ quy định rõ các trường hợp cho phép thu hồi đất trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất trước khi hoàn thành việc bố trí tái định cư. Cùng với đó, luật bổ sung các ràng buộc, cam kết để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất thu hồi cũng như hoàn thiện các quy định để thể chế hóa nguyên tắc bảo đảm cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất thu hồi.

Về dự kiến chất vấn, ủy viên là đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Nam Hải cho biết từ tháng 9, Thường trực Ủy ban đã giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản gửi các đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố, đồng thời đánh giá các vấn đề được nêu bật từ các cơ quan báo chí, dư luận quan tâm và ý kiến cử tri.

Ông Hoàng Nam Hải tại cuộc họp báo chiều nay

Đến nay, trên cơ sở tổng hợp các đoàn đại biểu và thông qua các kênh thông tin, thu thập khác, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát dự kiến 6 lĩnh vực, gồm: y tế, nông nghiệp - môi trường, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, tài chính, nội vụ. Sau đó, Ủy ban phối hợp các ủy ban khác cùng Hội đồng Dân tộc để báo cáo Thường vụ Quốc hội xin ý kiến đại biểu lựa chọn 2 lĩnh vực chất vấn.

Theo ông Hải, do kỳ họp có khối lượng công tác xây dựng pháp luật rất lớn nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến tổ chức chất vấn trong 1 ngày (12/11). Cũng theo dự kiến, 2 bộ trưởng sẽ trả lời chính và các bộ trưởng, trưởng ngành khác có liên quan sẽ cùng tham gia trả lời.