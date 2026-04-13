Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italy, sáng 13/4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã tới thăm nhà hàng Antica Trattoria della Pesa (thành phố Milan), nơi lưu giữ những dấu ấn gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Người hoạt động ở nước ngoài vào những năm 1930.

Nhà hàng Antica Trattoria della Pesa tọa lạc tại số 10 phố Pasubio, thành phố Milan, miền Bắc Italy, nơi Bác Hồ từng sống và làm việc trong những năm 30 của thế kỷ trước, khi Người từ Paris sang Milan gặp các đồng chí Quốc tế Cộng sản và những người bạn Italy.

Bên ngoài nhà hàng, Chủ tịch Quốc hội dừng lại trước tấm biển bằng đá trắng được chính quyền thành phố Milan gắn từ năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, với dòng chữ khắc rõ nét: “Ngôi nhà này là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh thường lui tới trong thời gian ở nước ngoài của Người vào những năm 1930 để bảo vệ tự do cho nhân dân”.

Bước vào không gian bên trong nhà hàng, Chủ tịch Quốc hội xúc động khi chứng kiến nhiều hiện vật vẫn được gìn giữ nguyên vẹn qua hơn một thế kỷ: góc bàn, chiếc ghế nơi Người từng ngồi đọc báo, trao đổi với bạn bè Italy và Quốc tế cộng sản.

Ngôi nhà có từ năm 1880 và trải qua bao biến cố, nhưng đến nay vẫn giữ được gần như nguyên trạng, từ tên nhà hàng cho đến cách bài trí và đồ đạc bên trong, đặc biệt là những vật dụng liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà hàng có hai phòng, trong đó phòng Bác thường ngồi được đặt tên là phòng Hồ Chí Minh với bức tượng đồng toàn thân Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Nhà nước Việt Nam trao tặng thành phố Milan năm 2012, được đặt trang trọng, cùng ảnh Bác và những hình ảnh, hiện vật của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng ảnh Bác Hồ cho nhà hàng Antica Trattoria della Pesa (nơi lưu dấu ấn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Milan).

Ngày nay, nhà hàng Antica Trattoria della Pesa trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều đoàn lãnh đạo và người dân Việt Nam mỗi khi đến thăm Italy, đồng thời cũng là địa chỉ được người dân sở tại và bạn bè quốc tế tìm đến để tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự xúc động đến thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống, làm việc và được gặp các thành viên trong Hội Hữu nghị Italy - Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn 10 năm triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược, quan hệ Việt Nam - Italy phát triển hết sức tốt đẹp. Tin cậy chính trị được tăng cường, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch… được đẩy mạnh.

Sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, để đạt được kết quả này có sự giúp đỡ quan trọng của bạn bè quốc tế, trong đó có Italy. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Italy dành cho Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.