Tham gia đoàn công tác có: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến cùng lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương.

Đây là chuyến công tác nước ngoài chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sau Đại hội 14, bầu cử Quốc hội khóa 16 và kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới.

Dự kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn sẽ có các hoạt động tiếp xúc cấp cao quan trọng như: Hội kiến Tổng thống Italia Sergio Mattarella, làm việc với lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện Italia, gặp gỡ Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Italia, gặp lãnh đạo Đảng Cộng sản Tái lập, qua đó củng cố hơn nữa kênh hợp tác nghị viện và phối hợp chính trị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân đến Rome, bắt đầu chuyến thăm chính thức Italia. Ảnh: QH

Các cuộc gặp được xem là cơ hội quan trọng để hai bên rà soát, định hướng hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, tạo nền tảng vững chắc cho việc mở rộng hợp tác song phương, đồng thời sẵn sàng cho bước nâng cấp quan hệ trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội sẽ gặp Giáo hoàng Leo XIV và Thủ tướng Tòa thánh Vatican Pietro Parolin. Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội và đoàn sẽ có một số hoạt động khác.

Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Italia tiếp tục phát triển tốt đẹp, với nền tảng chính trị ngày càng tin cậy và dư địa hợp tác rộng mở trên nhiều lĩnh vực.

Italia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong EU, sau Đức và Hà Lan; ngược lại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italia trong ASEAN. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 7,3 tỷ USD, tăng 6,2% so với năm 2024, cho thấy đà tăng trưởng tích cực và ổn định.

Về đầu tư, Italia hiện đứng thứ 32/151 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, với khoảng 155 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 520 triệu USD.

Hai bên cũng đặc biệt quan tâm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới có tính chiến lược như hàng không vũ trụ, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu, năng lượng hạt nhân, năng lượng sạch và công nghiệp công nghệ cao.

Dư địa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp vẫn còn rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đều đang thúc đẩy hoàn thiện thể chế cho các lĩnh vực mới nổi.

Vì vậy, chuyến thăm Italia của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được kỳ vọng sẽ tạo xung lực phát triển mới trong hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, cũng như tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp về kinh tế số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và hoàn thiện khung khổ pháp lý cho việc triển khai EVFTA, EVIPA.

Chuyến thăm không chỉ thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Italia - một đối tác quan trọng trong Liên minh châu Âu, mà còn khẳng định quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italia.