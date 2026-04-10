Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Italia từ ngày 11-17/4.

Đây là chuyến công tác nước ngoài chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội sau Đại hội Đảng 14, bầu cử Quốc hội khóa 16 và kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết chuyến công tác lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về bình diện đa phương và song phương.

Quốc hội Việt Nam luôn đi đầu, tích cực, thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ IPU; chủ động đề xuất và thúc đẩy nhiều sáng kiến và đóng góp thực chất vào hoạt động của IPU; sẵn sàng cùng với nghị viện các nước thành viên và IPU thực hiện các nghị quyết, sáng kiến của IPU nhằm góp phần duy trì hòa bình, bảo đảm phát triển bền vững vì lợi ích của các dân tộc trên toàn thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân trong một chuyến công tác. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, Quốc hội Việt Nam cũng đã tham gia vào nhiều cơ chế lãnh đạo, điều hành của IPU, nhận được sự tín nhiệm cao của nghị viện các nước thành viên trước năng lực lãnh đạo và dẫn dắt của Quốc hội Việt Nam.

Đây là những nền tảng quan trọng để Quốc hội Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò và đóng góp trên một tâm thế mới, vị thế mới tại IPU-152 này.

Chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai” của IPU-152 đã chạm đúng mối quan tâm cốt lõi của cộng đồng quốc tế hiện nay. Đây cũng là nền tảng căn bản và là điều kiện tiên quyết để giải quyết các thách thức chung và định hình tương lai bền vững.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết Chủ tịch Quốc hội sẽ có bài phát biểu quan trọng, chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam về các vấn đề toàn cầu và khu vực, đồng thời đề xuất các giải pháp hành động cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác liên nghị viện góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển bền vững, thịnh vượng trên toàn thế giới.

Quốc hội Việt Nam sẽ cùng nghị viện các nước thảo luận lộ trình nâng cao hiệu quả lập pháp, giám sát và thúc đẩy hợp tác đa phương để hiện thực hóa các mục tiêu chung.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội sẽ có các cuộc gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc với lãnh đạo nghị viện các nước, lãnh đạo IPU và các tổ chức quốc tế. Qua đó, Chủ tịch Quốc hội sẽ thông tin các thành tựu phát triển của Việt Nam, tầm nhìn, khát vọng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới; truyền tải tới cộng đồng quốc tế thông điệp về đường lối đối ngoại.

Chủ tịch Quốc hội sẽ gặp Giáo hoàng Leo XIV

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh, chuyến công tác sẽ mang lại những xung lực mới cho quan hệ của Việt Nam với các đối tác quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới Martin Chungong. Ảnh: QH

Với Thổ Nhĩ Kỳ, Thứ trưởng cho biết, đây là chuyến thăm sau 8 năm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Chuyến thăm là dịp để hai bên tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn kênh hợp tác giữa hai Quốc hội nói riêng, thúc đẩy thực chất quan hệ song phương.

Với Italia, chuyến thăm là dịp để hai bên hiện thực hóa Tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược, cũng như Kế hoạch hành động về hợp tác giữa hai nước theo giai đoạn. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italia đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ gặp Giáo hoàng Leo XIV và Thủ tướng Tòa thánh Vatican Pietro Parolin.

Italia và Thổ Nhĩ Kỳ đều là những đối tác truyền thống, lâu đời, quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực châu Âu và Trung Đông. Những năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và hai nước ngày càng phát triển chặt chẽ, hiệu quả và đạt nhiều kết quả tích cực.

Cả hai nước đều là đối tác kinh tế - thương mại quan trọng của Việt Nam. Bên cạnh những kết quả thực chất đã đạt được, dư địa hợp tác giữa Việt Nam với Italia và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn rất lớn.

Việt Nam kỳ vọng đưa quan hệ với Italia lên tầm cao mới thông qua thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như kinh tế, khoa học - công nghệ. Với Thổ Nhĩ Kỳ, trọng tâm là tăng cường hợp tác lập pháp, an ninh, kinh tế và nông nghiệp Halal.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kỳ vọng chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp thiết thực cho việc củng cố và mở rộng các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam với Italia và Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc gặp của Chủ tịch Quốc hội với Giáo hoàng và Thủ tướng Tòa thánh Vatican cũng sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ đang trên đà phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Tòa thánh.

Chuyến công tác sẽ mở ra những cơ hội mới, động lực quan trọng, huy động nguồn lực phục vụ đất nước tiến tới khát vọng phát triển hùng cường trong kỷ nguyên mới.