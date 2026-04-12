Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ những cảm xúc đặc biệt khi đến Italia - đất nước giàu truyền thống văn hóa và tươi đẹp, có quan hệ hữu nghị truyền thống rất tốt đẹp với Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Italia đang phát triển tích cực sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn 10 năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược.

Chủ tịch Quốc hội cho biết ngày 11/4, ông đã có các cuộc hội kiến với Giáo hoàng Leo XIV và Thủ tướng Tòa thánh Vatican và sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo Italia trong những ngày tới.

Tại các cuộc gặp, hai bên trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác toàn diện, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Italia, hướng tới nâng cấp quan hệ.

Dự kiến, Chủ tịch Quốc hội sẽ đề nghị phía Italia tiếp tục tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, hiệp hội hai nước phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác thiết thực, hiệu quả.

Bà Sandra Scagliotti tặng cuốn sách về Bác Hồ cho Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: QH

Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino Sandra Scagliotti chia sẻ, Việt Nam không chỉ là một chủ đề nghiên cứu lịch sử, tri thức mà còn là một phần rất đặc biệt trong trái tim.

Bày tỏ biết ơn đất nước và nhân dân Việt Nam, Lãnh sự danh dự Sandra Scagliotti cho biết, Việt Nam là nơi bà đã hoàn thành chương trình học từ năm 1989 và chính ý chí, quyết tâm của dân tộc Việt Nam đã trở thành nguồn cảm hứng cho bà. Bài học lớn mà bà nhận được từ Việt Nam chính là: độc lập và tự do không bao giờ được đánh đổi.

Bà Sandra Scagliotti là Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino Bà Sandra Scagliotti (công dân Italia) là người bạn lớn của Việt Nam. Trong nhiều năm qua, bà đã có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Italia thông qua các hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Là một nhà sử học, một nhà nghiên cứu về Việt Nam, bà Sandra Scagliotti và các cộng sự chuyển ngữ từ tiếng Việt sang tiếng Italia hai tác phẩm là "Hồ Chí Minh với những bức thư mong muốn hòa bình cho Việt Nam" và "Đường kách mệnh".

Việt Nam ngày nay đã trở thành một quốc gia tuyệt vời, đổi mới, thịnh vượng, hòa bình. Với bà, việc quảng bá về đất nước, con người Việt Nam đã trở thành một nghĩa vụ thiêng liêng.

Chủ tịch Quốc hội trân trọng và đánh giá cao vai trò tích cực của Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino, các tổ chức nhân dân hai nước, các hoạt động nghiên cứu, xuất bản nhiều tác phẩm về Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh của Văn phòng Lãnh sự và Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam tại Torino.

Ghi nhận các đề xuất của Lãnh sự danh dự Sandra Scagliotti nhằm tiếp tục quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Lãnh sự danh dự, Văn phòng Lãnh sự danh dự và bạn bè Italia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Italia trong các hoạt động cộng đồng và hướng về Việt Nam, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị Việt Nam và Italia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng Lãnh sự danh dự Sandra Scagliotti cuốn sách về 80 năm Quốc hội Việt Nam. Lãnh sự danh dự Sandra Scagliotti đã trao tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhiều chính sách thu hút các chuyên gia, trí thức Việt Nam ở nước ngoài

Cũng trong hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt sinh viên và các lưu học sinh tiêu biểu của Việt Nam ở Italia.

Cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Italia có khoảng 1.000-1.200 người đang theo học ở nhiều lĩnh vực khác nhau như kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - thiết kế - nghệ thuật, kinh tế - quản trị, luật - quan hệ quốc tế và khoa học tự nhiên.

Sinh viên Việt Nam tập trung chủ yếu ở bậc thạc sĩ (khoảng 60%), tiếp theo là đại học (30%) và các chương trình tiến sĩ, sau đại học hoặc các khóa đào tạo nghề ngắn hạn (10%), đồng thời phân bố tại các khu vực kinh tế - giáo dục phát triển như miền Bắc Italia và các thành phố lớn như Roma, Milano, Bologna, Venezia và Torino.

Chủ tịch Quốc hội gặp Hội sinh viên và lưu học sinh Việt Nam tiêu biểu tại Italia. Ảnh: QH

Thông tin về tình hình trong nước thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đảng ta đã quyết định những chủ trương lớn đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong đó, Nghị quyết Đại hội 14 đặc biệt coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực mới, phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng sinh viên, lưu học sinh, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, muốn tăng trưởng hai con số, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát thì phải coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là then chốt.

Chủ trương của Đảng đã đầy đủ, Quốc hội đã thể chế hóa tạo điều kiện thuận lợi để các trí thức, sinh viên học tập, làm việc, cống hiến, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các sinh viên và lưu học sinh sau khi học tập sẽ trở về phục vụ đất nước, nhân dân, hướng về Tổ quốc.

Đảng, Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách thu hút các chuyên gia, trí thức Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Một số địa phương có cơ chế đãi ngộ cao cho thạc sĩ, tiến sĩ. Các lĩnh vực như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh đang rất cần nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Italia tiếp tục quan tâm, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ trí thức, sinh viên để tạo điều kiện thuận lợi nhất về sinh hoạt, học tập, đảm bảo quyền lợi của người Việt Nam ở nước sở tại.