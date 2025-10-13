Tối 12/10, TP Hải Phòng tổ chức Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh trống khai hội.

Dự buổi lễ ngoài Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn còn có Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và các lãnh đạo ban, bộ ngành Trung ương và lãnh đạo Hải Phòng cùng hàng nghìn đại biểu, người dân, du khách.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã ôn lại truyền thống, lịch sử dân tộc.

Cách đây 725 năm, Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn qua đời tại Vạn Kiếp. Để tri ân vị anh hùng dân tộc, nhà quân sự thiên tài, trí dũng song toàn đã 3 lần lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh thắng giặc Nguyên Mông, Vua Trần Anh Tông đã truy phong ngài là Thái sư Thượng phụ, Thượng Quốc công, Nhân vũ Hưng Đạo Đại Vương.

Nhân dân suy tôn ngài là cửu thiên vũ đế Đức Thánh Trần. Sau khi ngài mất, vua Trần sắc chỉ cho nhân dân lập đền thờ, nay là đền Kiếp Bạc.

Nghi thức Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất Đức Thánh Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết, Hải Phòng hội tụ dày đặc di sản văn hóa với 4.000 di tích. Bên cạnh Côn Sơn - Kiếp Bạc, Hải Phòng còn sở hữu nhiều di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu như: Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Văn miếu Mao Điền, An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương, Từ Lương Xâm - căn cứ bản doanh của Ngô Quyền năm 938…

Thành phố cũng có 1.300 lễ hội truyền thống, nổi bật là Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, Chọi trâu Đồ Sơn, lễ hội Đền Tranh, Đền Bia. Đây cũng là mảnh đất quy tụ hàng trăm làng nghề truyền thống, cùng các loại hình diễn xướng dân gian, nghệ thuật truyền thống đa dạng, giàu bản sắc…

Đặc biệt, Hải Phòng liên tiếp có 2 di sản được UNESCO ghi danh là Quần đảo Cát Bà cùng Vịnh Hạ Long là Di sản thiên nhiên thế giới; danh thắng Côn Sơn - Kiếp Bạc cùng với Yên Tử (Quảng Ninh) và Vĩnh Nghiêm (Bắc Ninh) là Di sản Văn hóa thế giới.

Tại Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay, thành phố công bố các di sản đã được UNESCO ghi danh để nhân dân, du khách và bạn bè quốc tế có thêm hành trình khám phá, trải nghiệm bản sắc văn hóa, lịch sử độc đáo, riêng có tại Hải Phòng, nơi hội tụ tinh hoa miền di sản.

Bí thư thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu phát ấn cầu an cho nhân dân.

Trong đêm khai hội, hàng nghìn du khách thập phương đã tới đền Kiếp Bạc xem chương trình biểu diễn nghệ thuật quy mô nhất từ trước tới nay, với nhiều tiết mục đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống vùng đất di sản.