Theo BTC, Lễ khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023 được tổ chức vào tối ngày 16/8 Âm lịch (thay vì vào buổi sáng như những năm trước đây), các hoạt động diễn ra từ 19h30 đến 23h00.

"Khai mạc lễ tưởng niệm sẽ là chương trình nghệ thuật với hoạt cảnh Hùng khí Lục đầu giang tái hiện cảnh Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương chỉ huy, chiến đấu thắng giặc Nguyên Mông", lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Dương cho biết.

Di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc với nhiều giá trị văn hoá lịch sử đặc sắc.

Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023 diễn ra từ 10/8 đến 20/8 Âm lịch (24/9 - 4/10/2023). Mở đầu bằng Lễ cáo yết (xin mở cửa Đền) ngày 10/8 Âm lịch, kết thúc bằng Lễ giỗ Đức Thánh Trần ngày 20/8 Âm lịch (đóng cửa Đền).

Song song với các nghi thức, nghi lễ truyền thống (Liên hoan hầu Thánh, lễ rước, lễ tế, cầu an và hội hoa đăng, lễ hội quân, bắn pháo bông, các trò chơi dân gian…) còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ trải đều trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Ông Nguyễn Văn Kiên, Chủ tịch UBND Thành phố Chí Linh cho biết lần đầu tiên tổ chức Festival với chủ đề Tinh hoa hội tụ - Khát vọng toả sáng. Hoạt động này nhằm tạo sản phẩm du lịch mới, đồng thời giới thiệu, quảng bá thành tựu phát triển kinh tế xã hội, giá trị lịch sử - văn hoá, tín ngưỡng, danh nhân, điểm đến du lịch, tiềm năng và bảo tồn phát huy các giá trị của dân tộc.

Phần trình diễn đặc sắc của Liên đoàn Lân sư Rồng Việt Nam đến từ 10 tỉnh, thành phố sẽ mang đến các tiết mục hấp dẫn, tràn đầy sức sống của vùng đất giàu khát vọng.

Ông Nguyễn Văn Kiên, Chủ tịch UBND Thành phố Chí Linh thông tin sẽ có nhiều sự đổi mới, đem lại giá trị tinh thần cao cho người dân về dự lễ hội.

Cùng đó, Festival Chí Linh - Hải Dương 2023 còn là nơi hội ngộ, giao lưu văn hóa các làn điệu hát Văn (Chí Linh, Hải Dương), hát Then của dân tộc Tày (thành phố Lạng Sơn và thành phố Chí Linh), hát Soọng Cô của dân tộc Sán Dìu (huyện Lục Nam - Bắc Giang và thành phố Chí Linh); hát Quan họ (thành phố Bắc Ninh); hát múa Khèn (dân tộc H'Mông, huyện Mộc Châu - Sơn La)…

Ngoài ra, còn có chương trình Lồng đèn thắp sáng ước mơ thiếu nhi Chí Linh - Hải Dương được tổ chức tại Quảng trường Sao Đỏ lúc 20h10' ngày 29/9 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nhí.

Trong Không gian trải nghiệm Trung thu Việt Nam, đáng chú ý là hoạt động trưng bày cặp bánh trung thu kỷ lục (diễn ra ngày 28 và 29/9).

Hơn 1.000 thiếu niên nhi đồng sẽ tham gia nặn tò he, in tranh dân gian, làm đèn ông sao, trang trí đèn lồng, mặt nạ giấy bồi, quạt giấy, làm bánh dẻo, cốm, bánh dày, chè kho và trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt đập niêu…

Đường phố tại Chí Linh đã rợp cờ hoa, chuẩn bị cho ngày lễ lớn năm nay.

Cũng trong khuôn khổ Festival Chí Linh - Hải Dương 2023, Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ sẽ diễn ra tại Khu di tích Quốc gia Đền Mẫu Sinh - Đền Thánh Hóa (xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh) vào hai ngày (29, 30/9), với sự tham gia trình diễn các giá đồng của 12 nghệ nhân ưu tú, thanh đồng từ nhiều địa phương: Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Nghệ An.

"Chúng tôi dự kiến tổ chức Festival định kỳ 2 năm/lần và trở thành một sản phẩm du lịch mới của thành phố Chí Linh", ông Kiên cho biết.