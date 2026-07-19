Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với thương binh tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bày tỏ sự xúc động khi đến thăm các thương binh, bệnh binh nặng hạng 1/4 của 15 tỉnh, thành phố trong cả nước tại Trung tâm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe tới các thương binh, bệnh binh, người có công cùng các cán bộ, nhân viên phục vụ tại đây.

Thông tin về tình hình phát triển của đất nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết, mặc dù tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều khó khăn, nhưng 6 tháng đầu năm, đất nước vẫn đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18%; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Riêng TPHCM, 6 tháng đầu năm, GRDP tăng 8,55% so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 500 nghìn tỷ đồng (đạt 61,9% dự toán). Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiềm chế; an sinh xã hội, quốc phòng an ninh được bảo đảm; công tác đối ngoại được tăng cường; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được quan tâm đẩy mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo Chủ tịch Quốc hội, cả nước hiện có hơn 9,2 triệu người có công với cách mạng (trong đó có hơn 1,2 triệu liệt sĩ; gần 140 nghìn Mẹ Việt Nam anh hùng; hơn 600 nghìn thương binh, bệnh binh). Ngoài ra còn có hàng triệu thân nhân liệt sĩ và những người tham gia kháng chiến. Thời gian qua, công tác chăm lo cho người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ luôn được Đảng và Nhà nước xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn có giá trị tinh thần sâu sắc.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đã được xem xét sửa đổi, bổ sung, trong đó mở rộng đối tượng thụ hưởng, tăng mức trợ cấp, phụ cấp cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, bảo đảm mức sống của người có công bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân cư nơi cư trú.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Trung tâm điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cùng với đó, ngành Nội vụ cùng các bộ, ngành và địa phương đã tập trung giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng về chính sách đối với người có công trên phạm vi cả nước. Đặc biệt, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm đáp ứng nguyện vọng thiêng liêng của thân nhân các gia đình liệt sĩ. Trong 6 tháng đầu năm, đã tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ; triển khai lấy mẫu hài cốt chưa xác định thông tin đối với 12.127 mộ liệt sĩ.

Hiện nay, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan, địa phương đang phối hợp quyết liệt nhằm đẩy nhanh việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về an nghỉ tại các nghĩa trang theo đúng quy định. Riêng tại TPHCM, công tác tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đã đạt những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, khi nhiều hài cốt liệt sĩ sau hơn 60 năm vẫn chưa được tìm thấy nay đã được phát hiện và tiếp tục xác minh danh tính.

Nhấn mạnh việc phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" tốt đẹp của dân tộc, thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công theo quy định. Cục Người có công, Bộ Nội vụ và TPHCM tiếp tục quan tâm Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất để chất lượng chăm sóc, phục vụ được tốt hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà thương binh tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục xây mới và sửa chữa nhà tình nghĩa; trao sổ tiết kiệm, tạo việc làm để các gia đình chính sách ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cùng với đó, tổ chức khám bệnh cho người có công, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cấp phát thuốc miễn phí; hỗ trợ chi phí điều trị và cung cấp các thiết bị y tế như xe lăn hay máy trợ thính cho người có công; tiếp tục rà soát để mua bảo hiểm y tế miễn phí cho người có công, thương binh, liệt sĩ theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ để trở thành điểm đến giáo dục truyền thống cách mạng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu và thương binh tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trân trọng tri ân các thương binh, bệnh binh, người có công, Chủ tịch Quốc hội mong các đồng chí luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, vượt qua bệnh tật, luôn là tấm gương về nghị lực và lòng yêu nước cho con cháu, thế hệ trẻ noi theo.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lưỡng (93 tuổi, có chồng và con là liệt sĩ) và Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Trinh (98 tuổi, có con duy nhất là liệt sĩ) ở phường Tam Long, TPHCM.